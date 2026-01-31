منظومة محترمة .. أحمد موسى: عندنا جيل ذهبي من أبطال منتخب مصر لكرة اليد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عندنا جيل ذهبي ومستوى عالمي من أبطال منتخب مصر لكرة اليد ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الجيل الذهبي لمنتخب مصر لكرة اليد يستحق يكون بطل العالم ويحقق ميدالية أولمبية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بنفتخر بأبطالنا في كرة اليد"، مضيفا:" الرئيس السيسي قدم التهنئة لأبطال منتخب مصر على هذا الفوز الكبير والإنجاز ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كل لاعبي منتخب مصر رجالة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وحارس المرمى محمد علي كان قافل المرمى ومش أي جون بيدخل بسهولة ".

