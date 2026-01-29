قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار التوك شو| الخارجية المصرية تتابع قضية البحارة المحتجزين على متن سفينة بحرية في إيران.. أحمد موسى: المصريون بيعانوا من بعض المشكلات لكن مقدرين اللي اتعمل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: المصريون بيعانوا من بعض المشكلات لكن مقدرين اللي اتعمل في البلد.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يعاني من مشكلات منها الأسعار، ولكنه يعلم من يعمل من أجل الدولة المصرية، مضيفا: “أهالينا عارفين اللي اتعملهم في بلادنا.. مكالمات بتجيلي من الصعيد عن الأعمال المنفذة اللي مسمعة عند المواطن العادي”.

وزارة الخارجية المصرية تتابع قضية البحارة المحتجزين على متن سفينة بحرية في إيران
في ضوء تداول مقطع فيديو يظهر مواطنًا مصريًا على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بتكليف القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المصريين.

توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية

كشف وائل شهبون عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب على مستوى العالم.

اكتشافات ملكية وذكريات أسطورية.. زاهي حواس يكشف أسرار توت عنخ آمون وعمر الشريف

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن أهمية مجموعة حتب حرس بالمتحف، واصفًا إياها بأنها أول مقبرة ملكية اكتُشفت في مصر، لكنها لم تحظَ بالدعاية التي تستحقها. 


 

سميح ساويرس: المال الكتير مش بيجيب سعادة.. وفي ناس بتدفع الزكاة بتاعتها عشان متروحش النار
حل رجل الأعمال سميح ساويرس، ضيفا على بودكاست أنس بوخش، وتحدث ساويرس عن مشواره المهني .

بيان أوروبي كندي مشترك ضد عمليات هدم إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية
 ندد بيان أوروبي كندي مشترك،  بعمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية، وذلك خلال نبأ عاجل عبر فضائية "القاهرة الإخبارية.

المستشارة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة: حرب غزة لها تداعيات شديدة الخطورة على النساء
قالت هبة زيان، المستشارة الإقليمية لشؤون المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للدول العربية، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال صعبًا للغاية بعد مرور أكثر من عامين على الحرب القاسية التي شهدها القطاع.

ماجد المصري: أولاد الراعي دراما نظيفة برسائل إنسانية تلامس كل بيت
أكد الفنان ماجد المصري أن مسلسل «أولاد الراعي» يُعد من الأعمال الدرامية التي تراهن على المحتوى الراقي، بعيدًا عن أي مشاهد أو عبارات غير لائقة، مشددًا على أن العمل يقدم تجربة فنية نظيفة تصلح للمشاهدة العائلية بكل أريحية، وتعتمد على مضمون قوي يحمل رسالة إنسانية واضحة.


ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من بدايات دخولها عالم الفن، مؤكدة أن زوجها الراحل لم يكن متحمسًا في البداية لخطوتها الفنية، إلا أنها أصرت على منحها فرصة واحدة لإثبات قدرتها على النجاح. وأوضحت أنها استطاعت بالفعل تغيير موقفه بعد أن أثبتت نفسها، ليصبح بعدها الداعم الأول لها في مشوارها، مؤكدة أن هذا الدعم كان له تأثير بالغ في استمرارها بثقة وإصرار.


استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
أكد محمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية، أنه هناك 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونصفهم من السيدات والنصف الأخر من الرجال.

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

