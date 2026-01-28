بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة توافر الدواجن بكميات كبيرة في مختلف الأسواق، مشيرة إلى أن معدلات إنتاج الكتاكيت من الأمهات خلال العام الجاري تفوق نظيرتها في العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن السوق المحلية تشهد وفرة في الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين، إلى جانب توافر كميات كافية من بيض المائدة، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة داخل ثلاجات المجازر، وهو ما يساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي عجز في المعروض.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن تعد مؤقتة، وترتبط بتزامن عدد من المواسم الاجتماعية والدينية التي يرتفع خلالها الطلب، لافتة إلى أن الأسعار تعود للانخفاض مع تراجع معدلات الاستهلاك. وأضافت أن أسعار الدواجن خلال هذه الفترة أقل بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تسعير منتجات الدواجن

كما أوضحت الوزارة أن إنتاج مصر المحلي من الدواجن وبيض المائدة ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن تسعير منتجات الدواجن يخضع لآليات العرض والطلب باعتبارها سلعة حية لا تقبل التخزين طويل الأمد، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة في الإنتاج الداجني.