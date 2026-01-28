انخفاض طبق البيض 50 جنيها.. منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة تصل لـ 30% عن الطبيعي، وهذا لأن رمضان موسم استهلاكي.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن سعر طبق البيض في رمضان الماضي كان في المرزعة بـ 155 و160 جنيه في المزرعة، واليوم يسجل 105 و110 جنيهات.

طبق البيض

ولفت إلى أن طبق البيض هذا العام منخفض عن العام الماضي بقيمة 50 جنيه، وأن الدواجن في العام الماضي كان بـ 97 جنيها، واليوم تسجل 72 جنيها في المزرعة، فالانخفاضات وصلت لـ 25 جنيها.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن كل يوم بسعر، وهي سلعة شديدة المرونة، والسبب في ذلك أن 90% من الدواجن المتداولة في الأسواق تكون حية ولا يستطيع أي مربٍ أن يترك الدواجن في المزرعة لفترات طويلة أكثر من عمرها الطبيعي.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الدواجن ارتفعت مع أعياد الميلاد ووصلت في المزرعة لـ 78 جنيها للكيلو، ولكن بعد 10 يناير انخفضت لـ 70 جنيها.

وأضاف أن صناعة الدواجن تريد الاستقرار، وأن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، وأن الحكومة في هذا التوقيت عملت من أجل عدم استيراد بيض ودواجن.