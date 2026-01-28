قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 72 جنيه للكيلو، وأن هذه الأسعار تعتبر أسعار التكلفة، وأن المربي يكسب 2 جنيه في الكيلو.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن المربين طوال الـ 6 أشهر الماضية يتعرضون لخسائر، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من سعر التكلفة.

ولفت إلى أن المشكلة ليست في خفض الأسعار لكن المشكلة في خروج المربين من المنظومة، ولذلك نؤكد أن التوازن في المنظومة ينتج عنها استقرار في الأسعار.

وشدد ثروت الزيني ، على أن استمرار استيراد الدواجن يسبب ضررًا بالغًا بالصناعة الوطنية والمربين، خاصة أن الهدف من فتح باب الاستيراد قد انتهى، وهو تحقيق التوازن السعري، مشيرًا إلى أن الدواجن المجمدة أصبحت أغلى من الطازجة بنسبة 25%.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: "مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، إلى جانب وجود فائض يسمح بالتصدير، والسؤال الآن: لماذا نستورد؟ وما المنطق في ذلك؟ الإجابة أنه لا معنى ولا منطق ولا مجال لاستمرار استيراد الدواجن في الوقت الحالي".

وذكر ثروت الزيني، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الماضية كان له أسباب تتعلق بسعر الصرف وبعض المشكلات الهيكلية في القطاع، موضحًا أنه تم حل هذه المشكلات حاليًا، وأن الأوضاع باتت مستقرة.

وتابع: "الآن الصناعة ضخمة ولدينا فائض وزيادة كبيرة في الإنتاج، كما أن مؤشرات عام 2026 تعكس وجود زيادة في إنتاج الجدود والأمهات، ومن ثم ما هو المنطق في استمرار الاستيراد  بلا جمارك أو رسوم حمائية".

وعن الأسعار في رمضان، علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قائلاً: “الأسعار مستقرة ولن تشهد زيادات إلا تحركا بسيطا مع زيادة الطلب في فترة الإقبال على شهر رمضان، ولن تصل لأسعار عالية، والكتكوت سعره الآن 10-12 جنيها”.

