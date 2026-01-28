قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نصائح مهمة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الذهب يكسر حاجز 5200 دولار للأوقية
روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

تشهد أسعار الفراخ في مصر اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، استقرارًا نسبيًا في أسعار مختلف أنواع الفراخ والكتاكيت، حيث يحرص المواطنون على متابعة الأسعار اليومية لضمان شراء منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء من 72 إلى 82 جنيهًا،
وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 95 و105 جنيهات للكيلو في الأسواق.
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 190 و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء  28-1-2026 ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 128 و140 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، في بورصة الدواجن

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 8 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات و7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثان بين 7 و8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.

أسعار الفراخ الفراخ الفراخ في مصر اسعار البيض اليوم البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

الاهلي

إمام عاشور قده 100 مرة.. رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي

أحمد حسن

500 ألف دولار.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

مروان عثمان

إعلامي عن مروان عثمان: إضافة قوية للمنتخب

بالصور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد