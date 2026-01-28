أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026

تشهد أسعار الفراخ في مصر اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، استقرارًا نسبيًا في أسعار مختلف أنواع الفراخ والكتاكيت، حيث يحرص المواطنون على متابعة الأسعار اليومية لضمان شراء منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء من 72 إلى 82 جنيهًا،

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 95 و105 جنيهات للكيلو في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 110 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 190 و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 28-1-2026 ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 128 و140 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، في بورصة الدواجن

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 8 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات و7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثان بين 7 و8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.