اتحاد المنتجين: الدواجن المحلية أرخص من المستوردة بـ 30%

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه ضد استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحًا أن أسعار الدواجن المحلية أرخص، من المستوردة المجمدة بنسبة 30%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن السبب في اعتراضه على الاستيراد يكون من أجل توفير العملات الأجنبية، لشراء السلع التي بها نقص.

ولفت إلى أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وهناك فائض يصل لـ 20%، وأن الفترة الحالية نفتح أبواب التصدير، وأننا نصدر البيض وبعض منتجات مصنعة لـ 8 دول افريقية.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن ناجحة، وأن المواطن المصري يفضل شراء الدواجن الحية، وأن الانتاج هذا العام مرتفعة بنسبة 25%، وأنه لا توجد مشكلات في الأسعار.

طبق البيض





ولفت إلى أن طبق البيض هذا العام منخفض عن العام الماضي بقيمة 50 جنيه، وأن الدواجن في العام الماضي كان بـ 97 جنيها، واليوم تسجل 72 جنيها في المزرعة، فالانخفاضات وصلت لـ 25 جنيها.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن كل يوم بسعر، وهي سلعة شديدة المرونة، والسبب في ذلك أن 90% من الدواجن المتداولة في الأسواق تكون حية ولا يستطيع أي مربٍ أن يترك الدواجن في المزرعة لفترات طويلة أكثر من عمرها الطبيعي.

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الدواجن ارتفعت مع أعياد الميلاد ووصلت في المزرعة لـ 78 جنيها للكيلو، ولكن بعد 10 يناير انخفضت لـ 70 جنيها.

وأضاف أن صناعة الدواجن تريد الاستقرار، وأن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، وأن الحكومة في هذا التوقيت عملت من أجل عدم استيراد بيض ودواجن.