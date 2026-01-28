أحمد موسى: المصريون بيعانوا من بعض المشكلات لكن مقدرين اللي اتعمل في البلد.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يعاني من مشكلات منها الأسعار، ولكنه يعلم من يعمل من أجل الدولة المصرية، مضيفا: “أهالينا عارفين اللي اتعملهم في بلادنا.. مكالمات بتجيلي من الصعيد عن الأعمال المنفذة اللي مسمعة عند المواطن العادي”.

وأوضح “موسى”، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين يعانون لكنهم يعرفون تماما أن رئيس الحكومة يعمل ويحقق إنجازات، مضيفا: “النائب أبو العينين قال إن الدكتور مصطفى مدبولي طاهر اليد وحقق إنجازات ووجه له التحية”.

الناس عندها وفاء رغم التحديات

وقال أحمد موسى: “الناس عندها وفاء رغم التحديات والمعاناة والأسعار، وردود فعل المواطن العادي إيجابية، ناس بسيطة جدا كلمتني النهاردة وتوجه الشكر لرئيس الوزراء، أحنا في الصعيد عارفين الشغل اللي بيتعمل”.

وتابع أن هناك متابعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة، الحكومة تجري اجتماعات مستمرة للأمن والأمان واستقرار الأسعار، والنائب محمد أبو العينين وجه التحية لرجال الشرطة على رأسهم وزير الداخلية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي من وقت توليه الرئاسة اللي يهمه شعبه وأمن مصر واستقرارها وسلامتها رغم الظروف الصعبة، والناس تشعر بما يقوم به الرئيس السيسي، الرئيس كان حريصا أن تكون هناك قوات شرطة عصرية، وقوات مسلحة على أعلى مستوى، للحفاظ على الدولة المصرية، وواجهنا الإرهاب وانتصارنا عليه وحققنا تنمية.

وشدد على أن العالم كله يقدر مصر، ووزير الداخلية يعمل في صمت، الشغل يتكلم عنه، المواطن عارف مين بيشتغل ومين لا، المواطن لديه وعي كبير.