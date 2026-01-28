أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن يوم 28 يناير 2011 يُعد «أسوأ يوم في تاريخ الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن ما جرى في هذا اليوم لم يكن احتجاجات سلمية، بل خطة منظمة نُفذت في توقيت واحد واستهدفت إسقاط مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا اليوم شهد اقتحام عدد من السجون وتهريب المساجين، إضافة إلى إدخال مفرقعات وتهريب عناصر إرهابية، مؤكدًا أن أقسام الشرطة ومجمعات المحاكم تعرضت للحرق في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه التحركات كان إسقاط جهاز الشرطة بالكامل، ما أدى إلى حالة من الانفلات الأمني، اضطر خلالها المواطنون إلى حماية منازلهم بأنفسهم في ظل غياب الأمن.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان استغل هذا الفراغ الأمني، وبدأ الترويج لفكرة إنشاء جهاز أمني بديل، مستفيدًا من غياب الشرطة في ذلك اليوم، معتبرًا أن ما حدث كان محاولة مباشرة لضرب استقرار الدولة المصرية.



