توك شو

أحمد موسى: إيران تواجه تضخما كبيرا بسبب الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية.. تحذيرات عاجلة من نشاط رياح وغبار في مصر | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الزراعة: لا نية لزيادة أسعار تطهير المساقي
أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن عملية تطهير المساقي الخصوصية دورية وتتم كل 3 سنوات  كي تصل المياه لنهاية المساقي بكل سهولة .


السيد البدوي: عرض عليّ تولي الحكومة مرتين
كشف تفاصيل جديدة عن مشوارة في العمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أن عرض عليا تولي الحكومة مرتين.


خماسين مبكرة.. تحذيرات عاجلة من نشاط رياح وغبار في مصر غدا | تفاصيل
أكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الامر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .


أحمد موسى: إيران تواجه تضخمًا كبيرًا بسبب الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران تتعامل حاليًا بثلاثة أنواع من العملة، تشمل الدولار المدعوم وسعره الرسمي، بالإضافة إلى الدولار شبه الرسمي وعملة السوق.


أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر سوف تشهد مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر علي المواطن.

رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: لدينا وفرة كبيرة من السلع بجميع المنافذ
أكد حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أننا نعمل على وجود المنافذ الثابتة والمتحركة، من خلال معارض أهلا رمضان، إضافة إلى التعاون مع منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومنافذ الزراعة.


ترامب: تحدث أمور جيدة جدا بشأن أوكرانيا وروسيا
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن أوكرانيا وروسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

عوف: مصر تمتلك صناعة قوية للأدوية البيطرية .. لكن الرقابة غير كافية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية البيطرية تُعد من القطاعات الحيوية والأساسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مصانع محلية قادرة على إنتاج أدوية بيطرية عالية الجودة يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأفريقية والعالمية، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال المهم.


محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن بعض الدول المجاورة حدث بها عواصف شديدة، وأنه من المتوقع أن تنتقل هذه العواصف لمصر خلال الفترة المقبلة.

