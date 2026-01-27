الزراعة: لا نية لزيادة أسعار تطهير المساقي

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن عملية تطهير المساقي الخصوصية دورية وتتم كل 3 سنوات كي تصل المياه لنهاية المساقي بكل سهولة .



وتابع خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" لا زيادة في أسعار رسوم تطهير المساقي وقيمة التطهير للفدان حوالي 29 جنيه في السنة وهي رسوم رمزية للغاية ".



واكمل خالد جاد :" وزارة الزراعة تراعي عدم تحميل المزارع أي شيء إضافي في أسعار تطهير المساقي ".

ولفت خالد جاد :" حريصون على عدم زيادة أسعار التطهير ويمكن للمزارع أن يقوم بتقسيط قيمة التطهير ولا نية لرفع أسعار تطهير المساقي ".

وتابع خالد جاد :" تم العمل على تطوير عدد كبير من الترع والمساقي على مستوى الجمهورية "، مضيفا:" لا شكاوى من المزارعين من عملية تطهير المساقي ويتم صيانة المعدات المستخدمة في التطهير ".