بعد اجتماعه بوزير الزراعة.. نقيب الفلاحين: وداعا لظاهرة الكلاب الضالة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين انه اجتمع مع وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة والقيادات الفلاحية لبحث سبل التعاون المشترك بين القيادات الفلاحية وجمعيات المجتمع المدني لوضع حد لانتشار الكلاب الضالة وسبل الوقاية من أضرارها ، لافتا إلي أن تعاون المجتمع مواطنين ومسؤولين سوف يؤدي للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة نهائيا.

وأضاف أبوصدام خلال بيان له، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشاد بمشاركة النقابة العامة للفلاحين وكل المهتمين بهذا الشأن ضمن جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض "السعار"، فيما يتعلق بملف التعامل مع "كلاب الشوارع" ورفع وعي المواطنين، و إشراك كوادر النقابة في لجان التوعية الميدانية لتثقيف المواطنين والمربين حول سبل الوقاية من السعار والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة

وأشار النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن ذلك يأتي ضمن جهود مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة القرى والنجوع.



وتابع ابو اللوز أنه سيتم تفعيل دور الفلاحين في الرصد المبكر والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مما يسهم في سرعة استجابة الفرق البيطرية

واكد عبدالرحمن أن تطهير الشوارع من الكلاب الضاله والحد من اضرارها وطرح الافكار الجديده للاستفادة القصوى من الاعداد الكبيرة للكلاب الضاله مسؤلية الجميع