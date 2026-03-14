شهدت محافظة بورسعيد نجاح كبير لمهرجان البراعم الشتوي للسباحة بالزعانف 2026 ، والذي نظمته منطقة بورسعيد للغوص والانقاذ برئاسة إسلام حمص ، و أقيم بحمام السباحة في المدينة الرياضية بمشاركة 162 لاعب و لاعبة مثلوا 10 أندية.



حضر المهرجان أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للغوص والانقاذ متمثلا في كلا من : سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري ، و الأعضاء : محمد أمين ، أشرف البكل ، حسام غزالي ، عبد العال شاهين ، سامح مشرفة ، الدكتور مجدي ابو عرام .

كما شهد المهرجان حضور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب و الرياضة ببورسعيد ، وعدد كبير من أولياء الأمور و المدربين .



و من جانبه أشاد مجلس إدارة الإتحاد المصري بمستوى تنظيم المهرجان و بموهبة اللاعبين الصغار حيث توقعوا لهم مستقبل كبير .

وقد نجح النادي المصري في حصد كأس المركز الأول بمجموع نقاط 695 نقطة ، و حصد نادي بورسعيد كأس المركز الثاني بمجموع نقاط 670 نقطة ، وحقق كأس المركز الثالث نادي الرياضات البحرية بعدد نقاط 661 نقطة .