السيطرة على حريق مصنع عقل.. ومدير الأمن في موقع الحادث.. تفاصيل

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة إخطار كافة الأجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع حريق مصنع عقل بطلخا للتعامل معه .

حيث شب حريق بمصنع عقل بمدينة طلخا والذي يقع علي طريق طلخا شربين الغربي خارج الكتلة السكنية.

انتقل اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية والدكتور حسين مغربي الي موقع الحادث لمتابعة وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ( الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة طلخا - شركات المرافق ) وتم علي الفور وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج. .



وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين ان فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للتعامل مع الحادث من خلال كافة الأجهزة المعنية وفي المقدمة الحماية المدنية هيئة الإسعاف للسيطرة علي الحريق .

- و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .