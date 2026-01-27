قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

زراعة الشيوخ: السياسات السعرية العادلة ودعم الفلاح ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل

النائب الدكتور محسن البطران
النائب الدكتور محسن البطران
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأمن الغذائي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي في مصر يتطلب رؤية شاملة وحزمة متكاملة من السياسات الزراعية والاقتصادية، وليس الاعتماد على إجراء واحد، طارحا روشتة متكاملة لتحقيق ذلك على رأسها دعم الفلاح وتفعيل البحث العلمي نظراً لأنهما يمثلان حجر الزاوية في أي استراتيجية ناجحة.

وشدد البطران، في بيان له اليوم، على أن مواجهة فجوة الحبوب والبقول تتطلب حزمة متكاملة من السياسات الجادة والداعمة للفلاح، وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة، موضحاً أن هذه الحزمة ترتكز على سياسات سعرية عادلة ومحفزة، من خلال تحديد سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية، وربط السعر بتكلفة الإنتاج وهامش ربح عادل للفلاح، مع سرعة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج عبر إتاحة التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة، ودعم الأسمدة والمبيدات وضبط السوق لمنع الاحتكار، وتسهيل التمويل الزراعي بفوائد منخفضة.

وأوضح البطران، أن تفعيل البحث العلمي والإرشاد الزراعي يمثل ركيزة أساسية في هذه الروشتة، وذلك من خلال ربط مراكز البحوث الزراعية مباشرة بالحقول، ونشر الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، وإعادة الاعتبار لدور المرشد الزراعي في القرى، بالتوازي مع التوسع الأفقي والرأسي عبر استصلاح أراضٍ جديدة بالمناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاجية في الفدان الواحد باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وتقليل الاستيراد يستهدف تقليل الاعتماد على الخارج في السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وتوطين الإنتاج بدلاً من استنزاف العملة الصعبة، وبناء مخزون استراتيجي آمن من الحبوب.

كما أشار إلى أن روشتة محصول القمح تعتمد على حلول قصيرة ومتوسطة المدى تشمل التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية عبر أصناف عالية الجودة، وتطوير نظم الري، إلى جانب التوسع الأفقي بإدخال القمح في الأراضي الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات.

وأضاف البطران، أن تعظيم دور البحث العلمي من خلال دعم مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي محلية متميزة، وسياسة خلط الذرة بالقمح باستخدام الذرة بنسبة مدروسة في صناعة رغيف الخبز لتقليل الضغط على القمح المستورد، وترشيد الاستهلاك عبر تقليل الفاقد وإعادة هيكلة دعم الخبز تدريجيًا مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، تمثل محاور أساسية، فضلاً عن السياسات الداعمة التي تشمل رفع سعر توريد القمح بما يشجع الفلاح على التوسع في زراعته، وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب.

وأكد البطران، أن روشتة محصول الفول ترتكز على تشجيع زراعة الفول في الأراضي الجديدة، وإدخاله في الدورات الزراعية لتحسين خصوبة التربة، وتوفير أصناف مقاومة للأمراض وقصيرة العمر، مع إعلان سعر ضمان محفز قبل موسم الزراعة، ودعم التسويق الزراعي وتقليل دور الوسطاء.

واختتم النائب الدكتور محسن البطران، تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي هدف قابل للتحقق في المستقبل القريب، إذا ما تم تبني سياسات سعرية عادلة، ودعم الفلاح الحقيقي، وتفعيل البحث العلمي والإرشاد الزراعي، والاستمرار في التوسع الزراعي وفق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

