محافظات

تحسين مستوى معيشة المواطن.. مشروعات تأهيل المساقي بأسوان تدعم التنمية الزراعية المستدامة

مشروع تأهيل المساقى بأسوان
مشروع تأهيل المساقى بأسوان
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع .

ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها مشروع تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص ، إلى المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة وذلك ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو .

ومن أجل المتابعة الميدانية والوقوف على معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والتعرف على الجدوى الإقتصادية منه على المحافظة فقد قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمشروع وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة .

المساقى

وإستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشمل تنفيذ تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة بلغت نحو 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه ويتم التبطين للمساقى بالخرسانة المسلحة بالفايبر بطول ١٠ كم تحت إشراف مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد " بما يسهم فى تحسين كفاءة الرى وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية .

وبالنسبة إلى أعمال تطوير المصرف الزراعى الجارى تنفيذه لخدمة قريتى الأشراف والسماحة ، وتتم على مرحلتين بإجمالي طول 5300 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 2400 متر ، والثانية 2900 متر بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 ٪ .

وأكد وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان أن هذه المشروعات تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين ، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه ، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالمشروعات الزراعية فى زهرة الجنوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

