تحسين مستوى معيشة المواطن.. مشروعات تأهيل المساقي بأسوان تدعم التنمية الزراعية المستدامة

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع .

ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها مشروع تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص ، إلى المصرف الزراعى بقريتى الأشراف والسماحة وذلك ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو .

ومن أجل المتابعة الميدانية والوقوف على معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والتعرف على الجدوى الإقتصادية منه على المحافظة فقد قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمشروع وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة .

المساقى

وإستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشمل تنفيذ تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة بلغت نحو 5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه ويتم التبطين للمساقى بالخرسانة المسلحة بالفايبر بطول ١٠ كم تحت إشراف مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " إيفاد " بما يسهم فى تحسين كفاءة الرى وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية .

وبالنسبة إلى أعمال تطوير المصرف الزراعى الجارى تنفيذه لخدمة قريتى الأشراف والسماحة ، وتتم على مرحلتين بإجمالي طول 5300 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ 2400 متر ، والثانية 2900 متر بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98 ٪ .

وأكد وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان أن هذه المشروعات تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين ، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه ، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالمشروعات الزراعية فى زهرة الجنوب .