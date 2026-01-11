قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد عبد الفتاح

اختتم حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم الميدانية للمشروعات الخدمية بقرى مركز نصر النوبة بتفقد جهود الشمول المالى بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية أرمنا. 

وحضور تدريب للسيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل متمثلة في الوحدات الإنتاجية بالجمعية ، وكذا حضور تصنيع غذائي على إنتاج كرات الطاقة والبلح ، فضلاً عن تفقد معرض المنتجات الغذائية للسيدات ، وهو الذى يأتي لتمكين المرأة إقتصادياً ، ودعم القطاع الزراعى. 

جهود متنوعة 

وقام أهالى القرية بإهداء الدروع التذكارية للضيوف تقديراً لزيارتهم وحرصهم على المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية ، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ، والعمل على تلبيتها. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية تولى إهتمام بالغ بالإنسان المصرى فى مختلف ربوع الوطن ، وخاصة بالمناطق الحدودية والمجتمعات الريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنطلق من المواطن وتركز على تحسين جودة حياته .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة لا تندرج في إطار الزيارات البروتوكولية ، بل تمثل رسالة واضحة تؤكد أن أجهزة الدولة في الجمهورية الجديدة تعمل ميدانياً ، وتستمع لمطالب المواطنين، وتسعى بجدية لتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تدعم القطاع الزراعى بإعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي بالتعاون مع شركاء النجاح بالبنك المركزى المصرى وبرنامج الأغذية العالمي ، والبنوك الوطنية في دعم المشروعات التنموية والإقتصادية ، إلى جانب جهود وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى تمكين المزارعين ، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعى ، وتحقيق الأمن الغذائى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

