في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

اختتم حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم الميدانية للمشروعات الخدمية بقرى مركز نصر النوبة بتفقد جهود الشمول المالى بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية أرمنا.

وحضور تدريب للسيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل متمثلة في الوحدات الإنتاجية بالجمعية ، وكذا حضور تصنيع غذائي على إنتاج كرات الطاقة والبلح ، فضلاً عن تفقد معرض المنتجات الغذائية للسيدات ، وهو الذى يأتي لتمكين المرأة إقتصادياً ، ودعم القطاع الزراعى.

جهود متنوعة

وقام أهالى القرية بإهداء الدروع التذكارية للضيوف تقديراً لزيارتهم وحرصهم على المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية ، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ، والعمل على تلبيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية تولى إهتمام بالغ بالإنسان المصرى فى مختلف ربوع الوطن ، وخاصة بالمناطق الحدودية والمجتمعات الريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنطلق من المواطن وتركز على تحسين جودة حياته .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة لا تندرج في إطار الزيارات البروتوكولية ، بل تمثل رسالة واضحة تؤكد أن أجهزة الدولة في الجمهورية الجديدة تعمل ميدانياً ، وتستمع لمطالب المواطنين، وتسعى بجدية لتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تدعم القطاع الزراعى بإعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي بالتعاون مع شركاء النجاح بالبنك المركزى المصرى وبرنامج الأغذية العالمي ، والبنوك الوطنية في دعم المشروعات التنموية والإقتصادية ، إلى جانب جهود وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى تمكين المزارعين ، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعى ، وتحقيق الأمن الغذائى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.