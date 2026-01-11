محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان

فى زيارة ميدانية رفيعة المستوى لقرى مركز ومدينة نصر النوبة، قام محافظ البنك المركزى حسن عبد الله ، وعلاء فاروق ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الزراعية.

وذلك برفقة رود الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر ، إلى جانب القيادات البرلمانية والتنفيذية والمجتمعية والشعبية.

وقد شملت الجولة تفقد نموذج الرى بالطاقة الشمسية " المرحلة الأولى " بقرية أرمنا ، بالإضافة إلى تفقد نموذج زراعة قصب السكر بطريقة الشتل تحت نظام الرى بالتنقيط والطاقة الشمسية من خلال برنامج دعم صغار المزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمى تحت رعاية البنك المركزى بقرية عنيبة ، والمقام على مساحة 62 فدان بقرية أرمنا ، ويعتمد على الرى بالتنقيط بشرائح الطاقة الشمسية متمثل فى محصول قصب السكر ، وكذلك تفقد بعض الزراعات التي تعتمد على الرى بشرائح الطاقة الشمسية أيضاً على مساحة 40 فدانا بالقرية ، وتم عقد لقاءات مع المستفيدين من المزارعين بهذه المشروعات الحيوية.

جهود متنوعة

كما قام محافظ البنك المركزى المصرى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان ومرافقيهم بمشاهدة عرض اصطفاف للميكنة الزراعية ، ولقاء مع مستفيدى النموذج ، مع تسليم 8 جرارات بالمعدات والمحاريث للمستفيدين بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط ، بالإضافة إلى توزيع 7 ماكينات خياطة منهم 4 ماكينات لسيدات نصر النوبة ، و 3 ماكينات لسيدات بمحافظة الأقصر وذلك دعماً لتمكين المستفيدين إقتصادياً .