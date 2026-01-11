الأورمان تجرى 11 جراحة عيون لغير القادرين في محافظة أسوان

أجرت جمعية الأورمان 11 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى، الذي يستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.



وأكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه يتم إجراء الجراحات عبر أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.



وقال مدير عام جمعية الأورمان إنه يتم توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وصرف العلاج لمن يحتاج، إضافة إلى عمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان دون أن يتحمل المريض أية أعباء تثقل كاهله.



وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مبينا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.



جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت، حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية، في توقيع الكشف الطبي على 932 ألفا و729 مريضا، وإجراء نحو 215 ألفا و306 عمليات جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، إلى جانب تسليم 127 ألفا و878 نظارة طبية لغير القادرين.