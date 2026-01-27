قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة
مفتي الجمهورية: التنوع سنة كونية لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وليس للصراع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

عواصف ترابية
عواصف ترابية
اخبار توك شو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن بعض الدول المجاورة حدث بها عواصف شديدة، وأنه من المتوقع أن تنتقل هذه العواصف لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب مرضى الحساسية بعدم النزول من البيت حالة وجود أتربة إلا في حالة الضرورة.

ارتداء الكمامة

 

أوضح أنه عند الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة، حيث تشكل حاجزًا يحمي من ثلاثة أمور: التصدي لدخول الأتربة، الوقاية من الأمراض التنفسية، والمساهمة في تدفئة الهواء الذي يدخل إلى الجسم عبر الأنف.

كما أكد على ضرورة متابعة المواطنين للنشرات الجوية يوميًا، والتعامل بحذر مع التقلبات الجوية ووجود عواصف لتجنب التعرض لأي مشكلات صحية.

وأكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الأمر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .

وقال فهيم :" لم نعتد تواجد رياح محملة بالاتربة في فصل الشتاء وكان من المعتاد أن تظهر الاتربة والرمال في شهر الربيع ".

وتابع: " هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في ساعات الليل".

وأكمل محمد علي فهيم : " محاصيل الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل تتأثر بتغيرات المناخ التي نشهدها حاليا "، مضيفا:" نوجه توصيات للمزارعين لحسن التعامل مع تغيرات المناخ من اجل حماية المحاصيل الزراعية ".

ولفت فهيم : " غدا سيكون هناك نشاط للرياح وسيكون هناك غبار وأتربة في الجو ومن يعاني من أي حساسية يجب أن يرتدي كمامة".

أمجد الحداد المصل واللقاح المناعة عواصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية.. إطلاق أولى خطوات إنشاء مراكز إيواء الكلاب الضالة بالمحافظة

جناح الطفل

إقبال كثيف على جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ الغربية

رموز تجدد الثقة وتصنع المستقبل .. محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار الأفضل لتولي زمام الجهاز الإداري | صور

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد