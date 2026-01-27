محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن بعض الدول المجاورة حدث بها عواصف شديدة، وأنه من المتوقع أن تنتقل هذه العواصف لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب مرضى الحساسية بعدم النزول من البيت حالة وجود أتربة إلا في حالة الضرورة.

ارتداء الكمامة

أوضح أنه عند الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة، حيث تشكل حاجزًا يحمي من ثلاثة أمور: التصدي لدخول الأتربة، الوقاية من الأمراض التنفسية، والمساهمة في تدفئة الهواء الذي يدخل إلى الجسم عبر الأنف.

كما أكد على ضرورة متابعة المواطنين للنشرات الجوية يوميًا، والتعامل بحذر مع التقلبات الجوية ووجود عواصف لتجنب التعرض لأي مشكلات صحية.

وأكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الأمر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .

وقال فهيم :" لم نعتد تواجد رياح محملة بالاتربة في فصل الشتاء وكان من المعتاد أن تظهر الاتربة والرمال في شهر الربيع ".

وتابع: " هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في ساعات الليل".

وأكمل محمد علي فهيم : " محاصيل الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل تتأثر بتغيرات المناخ التي نشهدها حاليا "، مضيفا:" نوجه توصيات للمزارعين لحسن التعامل مع تغيرات المناخ من اجل حماية المحاصيل الزراعية ".

ولفت فهيم : " غدا سيكون هناك نشاط للرياح وسيكون هناك غبار وأتربة في الجو ومن يعاني من أي حساسية يجب أن يرتدي كمامة".