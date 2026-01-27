عوف: مصر تمتلك صناعة قوية للأدوية البيطرية .. لكن الرقابة غير كافية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية البيطرية تُعد من القطاعات الحيوية والأساسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مصانع محلية قادرة على إنتاج أدوية بيطرية عالية الجودة يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأفريقية والعالمية، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال المهم.

وأوضح عوف، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مسؤولية تسجيل وتصنيع الأدوية البيطرية تقع على عاتق هيئة الدواء المصرية، في حين تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع شرطة المسطحات، الإشراف على تداول هذه الأدوية داخل الأسواق.

وفي سياق متصل، حذر رئيس شعبة الأدوية من انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، مؤكدًا أن منظومة الرقابة الحالية غير كافية للسيطرة الكاملة على السوق، لافتًا إلى أن بعض الأدوية يتم التلاعب بتركيبتها باستخدام مواد غير مناسبة، من بينها مواد شبيهة بالسيراميك، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

وأشار إلى أن كبرى مصانع الأدوية البيطرية تقدمت بعدة شكاوى إلى الجهات المختصة، عقب تعرض منتجاتها للغش عند طرحها في الأسواق، مطالبًا بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصناعة الوطنية والمستهلكين.