الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شعبة المستلزمات الطبية تشيد بتحرك الحكومة لسداد مستحقات شركات الدواء

رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية،
ولاء عبد الكريم

أكّد محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود الدولة لتسوية المديونيات المختلفة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد أن تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء المُوحد، كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يستحق الإشادة في ظل ما طالبت به الشُعبة خلال الفترة السابقة.
وقال (عبده) إن الشُعبة تتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على مضمون هذا الاجتماع، وإن الشُعبة كثيرًا ما ناقشت أهمية سداد مستحقات موردي المستلزمات الطبية من أجل استمرارهم في منظومة العمل وتطوير هذا القطاع الهام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية في تخصيص المُخصّصات المالية لهيئة الشراء المُوحد لسداد مستحقات الشركات المُورِّدة، وبالتالي الحفاظ على استقرار سوق المستلزمات الطبية والدواء في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع نظرًا لأهميته اقتصاديًا ومجتمعيًا.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية مؤكدا أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.

مستلزمات الأدوية صناعة الدواء غرفة القاهرة التجارية

