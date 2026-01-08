قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
اقتصاد

الإمارات للدواء تعلن سحب احترازي لبعض منتجات حليب أطفال نستله وقطر تحذر مستهلكيها

نستلة
نستلة
وكالات

نفذت  مؤسسة الإمارات للدواء بالتنسيق مع شركة نستله عملية سحب طوعي واحترازي لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال الأربعاء 7 يناير.

وتشمل عملية السحب نان كومفورت 1، نان أوبتيبرو 1، نان سوبريم برو 1،2،3، إس26 التيما 1،2،3، والفامينو، وذلك بعد اكتشاف أن أحد مدخلات الإنتاج يحتوي على آثار من بكتيريا Bacillus cereus التي قد تنتج مادة cereulide، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.  

وأكدت المؤسسة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أو تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالدفعات المتأثرة، مشددة على أن جميع منتجات نستله الأخرى آمنة للاستهلاك، وأن سلامة الأطفال وجودة المنتجات في الدولة تمثل أولوية قصوى.  

وأوضحت أنه جرى التحفظ على الدفعات المعنية في المستودعات التابعة لها ومستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال عملية السحب وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان إزالة المنتجات المتأثرة من جميع منافذ البيع بما فيها المتاجر الإلكترونية.  

ما هي الأبعاد الاقتصادية للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال؟ (خاص- CNBC عربية)

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر ورصد سلاسل الإمداد الدوائي محلياً وعالمياً، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على توافر المنتجات الطبية أو سلامتها.  

قطر تحذر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة الصحة العامة في قطر حذرت المستهلكين من استخدام دفعات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، بسبب الاشتباه في تلوثها بمادة cereulide السامة.  

وقالت شركة نستله في بيان صدر مساء الاثنين إنها بدأت بسحب دفعات محددة من منتجات حليب الأطفال SMA وحليب المتابعة، نتيجة احتمال احتوائها على مادة سامة قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتشنجات في البطن.

