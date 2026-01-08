الإمارات للدواء تعلن سحب احترازي لبعض منتجات حليب أطفال نستله وقطر تحذر مستهلكيها

نفذت مؤسسة الإمارات للدواء بالتنسيق مع شركة نستله عملية سحب طوعي واحترازي لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال الأربعاء 7 يناير.

وتشمل عملية السحب نان كومفورت 1، نان أوبتيبرو 1، نان سوبريم برو 1،2،3، إس26 التيما 1،2،3، والفامينو، وذلك بعد اكتشاف أن أحد مدخلات الإنتاج يحتوي على آثار من بكتيريا Bacillus cereus التي قد تنتج مادة cereulide، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكدت المؤسسة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أو تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالدفعات المتأثرة، مشددة على أن جميع منتجات نستله الأخرى آمنة للاستهلاك، وأن سلامة الأطفال وجودة المنتجات في الدولة تمثل أولوية قصوى.

وأوضحت أنه جرى التحفظ على الدفعات المعنية في المستودعات التابعة لها ومستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال عملية السحب وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان إزالة المنتجات المتأثرة من جميع منافذ البيع بما فيها المتاجر الإلكترونية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر ورصد سلاسل الإمداد الدوائي محلياً وعالمياً، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على توافر المنتجات الطبية أو سلامتها.

قطر تحذر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة الصحة العامة في قطر حذرت المستهلكين من استخدام دفعات محددة من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، بسبب الاشتباه في تلوثها بمادة cereulide السامة.

وقالت شركة نستله في بيان صدر مساء الاثنين إنها بدأت بسحب دفعات محددة من منتجات حليب الأطفال SMA وحليب المتابعة، نتيجة احتمال احتوائها على مادة سامة قد تؤدي إلى الغثيان والقيء وتشنجات في البطن.