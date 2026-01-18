قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري

ولاء عبد الكريم

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية، في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.
 

ويعكس هذا الحضور الرفيع المستوى حالة التكامل بين السياسات الصحية والتنظيم الدوائي والدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، التي تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستهدفة للصناعات الطبية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الطبية أن ورشة العمل تمثل نقطة انطلاق محورية لمرحلة جديدة من العمل التصديري القائم على التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تبعث برسالة واضحة للأسواق الإقليمية والدولية مفادها أن مصر تمتلك منظومة تنظيمية متطورة، وبنية صناعية قوية، ودعماً سياسياً ودبلوماسياً قادراً على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في القارة الإفريقية.

وتتناول الورشة عدداً من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها استعراض خارطة الطريق للنفاذ إلى السوق الإفريقي، بما يشمل توحيد إجراءات تراخيص المصانع وتسجيل الأدوية، وموقف تسجيل المستحضرات في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والدول الإفريقية في القطاع الطبي، إلى جانب دور وكالة الدواء الإفريقية في توحيد التشريعات الدوائية على مستوى القارة.

كما تتضمن الفعاليات عرضاً تقديمياً حول الدول المستهدفة وخطة المجلس التصديري لتعزيز صادرات الدواء المصري، بالإضافة إلى استعراض هيئة الدواء المصرية لتطورات التعاون الدوائي مع الدول الإفريقية، وحزمة الحوافز التصديرية، وآليات التسجيل الحديثة، بما يسهم في تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية والتغلب على التحديات التنظيمية والفنية التي تواجه المصدرين.

ومن المقرر أن يشهد ختام ورشة العمل تكريم عدد من الشركات الدوائية التي حققت إنجازات ملموسة في مجال تصدير الأدوية بالتعاون مع المجلس التصديري، تقديراً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية.

الدواء المصري المجلس التصديري للصناعات الطبية بوابة إفريقيا

