3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية

شهدت شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية؛ وذلك بعد إطلاق الدولة لاستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الشركات المملوكة لها.

ويتبع الشركات القابضة للأدوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- 9 شركات، منها 5 متداولة في البورصة المصرية.

استثمارات بشركات الأدوية

بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية حوالي 3 مليارات جنيه شملت التالي:

- تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية بالتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، بما ساهم في زيادة الصادرات.

- تسجيل 18 مستحضرًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات المتوقفة، وتحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري بأسعار مناسبة.

- توقيع عقد تأسيس مشترك بين القابضة للأدوية وشركة "دواه فارما" الأمريكية في مايو 2025، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية.

- إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية في إطار استراتيجية توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، حيث شمل التطوير الشامل أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وتم افتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025.

توطين المستلزمات الطبية

وعلى صعيد توطين المستلزمات الطبية؛ تم توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية في أكتوبر 2025، بغرض تأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين "دواه هولدي انترناشونال المصرية" و"دواه فارما الأمريكية" والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية" لتعزيز التكامل الصناعي العربي والدولي وتوطين التكنولوجيا الطبية.



ارتفاع الأرباح

وأظهرت مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، تحقيق ارتفاع في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مؤشرات مالية خلال العام المالي السابق

وحققت الشركة القابضة للادوية وشركاتها التابعة صافي ربح نحو 2.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي 2024-2025 بنمو 174% مقارنة بالعام 2023-2024.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات مجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق.