القابضة للأدوية: 36% نموا في أرباح الشركات التابعة خلال 5 أشهر

أظهرت مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، تحقيق ارتفاعا في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت المؤشرات المالية للشركات التابعة للقابضة للأدوية نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%؛ بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية.

وشهدت الشركات التابعة للقابضة للأدوية، تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، وذلك وفقا للوزارة قطاع الأعمال العام.

تسجيل مستحضرات جديدة

ونجحت شركات القابضة للأدوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع 5 مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.

مؤشرات مالية خلال العام المالي السابق

وحققت الشركة القابضة للادوية وشركاتها التابعة صافي ربح نحو 2.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي 2024-2025 بنمو 174% مقارنة بالعام 2023-2024.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات مجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة

وشهدت الشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية- وهي شركات القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس- ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.