القابضة للأدوية: مش هنسمع بعد كده عن تواجد أي عجز في بنج الأسنان

أكد الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، أن يتم تصنيع الدواء للعديد من الشركات الأجنبية ونستهدف تصدير الدواء المصري.



وقال الخولي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نهتم بتصنيع كافة أدوية الامراض المزمنة التي يحتاجاه المصري المصري ".

وتابع" مش هنسمع بعد كده عن تواجد أي عجز في بنج الأسنان ".

مضيفا:" احتياج مصر من بنج الإسنان لا يتعدى 60 الف علية وننتج بداية من هذا الشهر 70 ألف شهر ونسعى لتوفير مخزون استراتيجي منه ".



وأكمل أشرف الخولي:" قمنا بإنشاء مصانع جديدة وتم صرف أكثر من 3.7 مليار جنيه في تطوير القطاع وطورنا 95 خط إنتاج خلال عام واحد ".