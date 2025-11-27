القابضة للأدوية: سيتم إنتاج الأدوية البيولوجية في مصر قريبا

أكد الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، أننا نستهدف تنفيذ متطلبات التصنيع الجيد لضمان دواء آمن وفعال وقمنا بتطوير الـ 9 مصانع التابعة للشركة القابضة .

وقال أشرف الخولي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"تم تحويل خطوط إنتاج الشركات للعمل بطريقة آلية ".

وتابع أشرف الخولي:" كي نضمن كميات الإنتاج المستهدفة قمنا بإنشاء مصانع جديدة وتم صرف أكثر من 3.7 مليار جنيه في تطوير القطاع وطورنا 95 خط إنتاج خلال عام واحد".

وأكمل أشرف الخولي:" سيتم إنتاج الأدوية البيولوجية في مصر قريبا ويتم صناعة تلك الادوية من بيكتيريا توفر المادة الخام للأدوية البيولوجية ".

ولفت أشرف الخولي:" معدل سعر الأدوية البيولوجية في مصر حاليا 14 ألف جنيه ".