النقل توقع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية

وقّعت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكولًا مع محافظة الغربية لطرح كراسة شروط ومواصفات عملية حق الانتفاع بإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، إلى جانب توقيع عقد الإدارة والاستغلال بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري. ووقّع عن المحافظة علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وعن وزارة النقل المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن الشركة المتعاقدة أحمد محمود أبو خضرة مالك شركة "تراست للاستيراد والتصدير".

ويأتي البروتوكول في إطار رفع عبء الدعم النقدي السنوي الذي تتحمله المحافظة لصالح المرفق، مع حصولها على مقابل سنوي لحق الانتفاع، إلى جانب نقل 220 عاملًا إلى الشركة المتعاقدة بكامل أجورهم، والتي تتجاوز 1.5 مليون جنيه شهريًا، مع التزام الشركة برفع كفاءة أسطول السيارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويُعد مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى من أكبر المشروعات الخدمية بالمحافظة، ويشمل تشغيل أسطول النقل الداخلي وجميع المرافق التابعة من مبانٍ إدارية وورش وجراجات ومواقف، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل، وتخفيف الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات العامة داخل الغربية.