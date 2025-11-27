قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
أخبار البلد

النقل توقع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية

حمادة خطاب

وقّعت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكولًا مع محافظة الغربية لطرح كراسة شروط ومواصفات عملية حق الانتفاع بإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، إلى جانب توقيع عقد الإدارة والاستغلال بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري. ووقّع عن المحافظة علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وعن وزارة النقل المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن الشركة المتعاقدة أحمد محمود أبو خضرة مالك شركة "تراست للاستيراد والتصدير".

ويأتي البروتوكول في إطار رفع عبء الدعم النقدي السنوي الذي تتحمله المحافظة لصالح المرفق، مع حصولها على مقابل سنوي لحق الانتفاع، إلى جانب نقل 220 عاملًا إلى الشركة المتعاقدة بكامل أجورهم، والتي تتجاوز 1.5 مليون جنيه شهريًا، مع التزام الشركة برفع كفاءة أسطول السيارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويُعد مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى من أكبر المشروعات الخدمية بالمحافظة، ويشمل تشغيل أسطول النقل الداخلي وجميع المرافق التابعة من مبانٍ إدارية وورش وجراجات ومواقف، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل، وتخفيف الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات العامة داخل الغربية.

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

العبور الجديدة

جهاز العبور الجديدة يضبط 30 وصلة مياه مخالفة بحملة مفاجئة

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: مصر من الدول الرائدة في قطاع الأدوية

سلع غذائية

حازم المنوفي: استعدادات مبكرة لضبط الأسواق قبل رمضان

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

