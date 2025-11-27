زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنّ الوفدين الأوكراني والأمريكي سيجتمعان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة الضمانات الأمنية في اتفاق سلام محتمل عقب محادثات جنيف.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي عبر الفيديو: "سيجتمع فريقنا، مع ممثلين أمريكيين، في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب وجهات النظر حول النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (محادثات) جنيف، بما يُمهد الطريق نحو ضمانات السلام والأمن".

وأضاف: "سيُعقد اجتماع للوفود. وسيكون الوفد الأوكراني مُستعدًا جيدًا ومُركّزًا على العمل الهادف"، وفقا لما أوردته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أن صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّ خطة الـ 28 نقطة التي قدّمها دونالد ترامب تُشكّل "أساسًا لاتفاقيات مُستقبلية"، وذلك خلال خطاب ألقاه في قيرغيزستان يوم الخميس.

وُجّهت انتقاداتٌ للاتفاق المُقترح لكونه مُوالٍ لروسيا، حيث طالبت أوروبا بتعديلاتٍ في عرضٍ مُقابلٍ تمّ الاتفاق عليه في جنيف.