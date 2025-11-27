قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
خدمات

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025

كارت الخدمات المتكاملة 2025
كارت الخدمات المتكاملة 2025
خالد يوسف

يهتم الكثير من الأشخاص ذوي الهمم، بمعرفة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث يوفر الكارت مجموعة من المميزات للأشخاص ذوي الهمم كـ«الحصول على فرص العمل والتدريب، الحصول على الخدمات الطبية المجانية».. وغيرها.

كيفية التسجيل على كارت الخدمات المتكاملة

ـ تسجيل الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

ـ التأكد من تسجيل البيانات بدقه.

ـ التأكد من أن الملفات المرفقة واضحه ومرفقة بشكل سليم.

ـ ملء البيانات الشخصية.

ـ ملء استمارة البيانات الأساسية والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

ـ يظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

ـ احتفظ برقم الطلب الخاص بك.

ـ تابع الطلب من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

ـ في حال قبول الطلب، قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

ـ توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، مع كل الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

ـ نسخة من آخر شهادة دراسية.

ـ نسخة من دفتر العائلة.

ـ 4 صور شخصية حديثة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ـ تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــــــــا.

ـ الضغط على أيقونة «خدمات ذوي الإعاقة».

ـ اختيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

ـ ادخال الرقم القومي الخاص بك.

ـ الضغط على «استعلام».

ـ بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:

- في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.

- في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

الإعاقات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة

ـ حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.

ـ حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

ـ حالة شلل الأطفال الشديد.

ـ حالة الإعاقات المتعددة.

ـ حالة فقد السمع التام.

ـ حالة الشلل الدماغي.

ـ حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

ـ حالة الشلل الرباعي.

ـ حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.

ـ حالة كف البصر.

ـ حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ـ توفير كافة الخدمات والمزايا لذوي الإعاقة في بطاقة واحدة.

ـ سهولة الاستخدام والحصول على الخدمات.

ـ تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

ـ تحسين مستوى معيشتهم وحقوقهم.

ـ المشاركة في البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية.

ـ الحصول على فرص العمل والتدريب.

 ـ الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.

ـ الحصول على الخدمات الطبية المجانية أو بأسعار مخفضة.

بالرقم القومي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2025 ذوي الهمم وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي

