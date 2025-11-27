قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
الأهلي يقيم حفل استقبال للوفود المشاركة في البطولة الدولية تحت 16 عامًا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أقام النادي الأهلي حفل استقبال رسمي مساء اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، للترحيب بالوفود المشاركة في النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، وذلك قبل انطلاق منافسات البطولة التي يستضيفها فرع النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتعاون مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر». 
شهد الحفل حضور ممثلي النادي واللجان المنظمة، وممثلي شركة الأهلي لكرة القدم إلى جانب مندوبي الأندية والفرق المشاركة في البطولة، في أجواء تعكس حرص الأهلي على تعزيز العلاقات الرياضية بين الأندية الدولية وتقديم نسخة استثنائية من البطولة الأولى.

وتضم البطولة ثلاث مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: 
الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: 
يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: 
سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.
وتنطلق غدًا فعاليات البطولة بمشاركة نخبة من الأندية والأكاديميات العالمية، وسط تطلعات لتقديم مستوى فني قوي يعكس قيمة الحدث وأهميته على مستوى كرة القدم للناشئين.

