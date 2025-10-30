بالرابط.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026، وتقدم صدى البلد ضمن خدماتها المتعددة، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لشهر نوفمبر 2025 عبر رابط الموقع الرسمي أو من خلال الخط الساخن.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2025

يوفر كارت الخدمات المتكاملة في نوفمبر 2025 بموجب الرقم القومي، العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المزايا التي تسري بشكل عام في أي وقت، ولا تقتصر على شهر محدد.

-الجمع بين معاشين: يسمح الكارت لحامله بالجمع بين معاشين، ما يوفر دخلًا ماديًا إضافيًا.

ـ التعيين بنسبة 5%: يوفر لأصحاب الهمم حق التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من عدد العاملين، وهو ما يضمن فرص عمل مناسبة لهم.

ـ الحصول على سيارة مُجهزة: يمنح الكارت الحق في الحصول على سيارات مُجهزة بخصومات كبيرة، وقد تصل إلى 50% من سعرها الأصلي للمستحقين.

ـ الإعفاء من الضرائب: يُعفى حاملو الكارت من بعض أنواع الضرائب، مثل الضرائب على السيارات المُجهزة.

ـ الكشف المجاني: يحق لحاملي الكارت الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية.

ـ أولوية في السكن الحكومي: يمنح الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية المخصصة ضمن المشروعات الحكومية.

ـ الدمج في المؤسسات التعليمية: يوفر إمكانية دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات.

ـ الإعفاءات المالية: يشمل الكارت مزايا الإعفاءات المالية والدعم المالي المتنوع لذوي الإعاقة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 في مصر

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من أكثر من طريقة وذلك في حال كنت تريد معرفة موعد صدور البطاقة، وهي كالأتي:

ـ اتصل بالخط الساخن على رقم 1444.

ـ اتبع التعليمات الصوتية الموجهة إليك بعد الاتصال بالخط الساخن.

ـ عليك بإدخال الرقم القومي الخاص بك عند الطلب.

ـ يقوم أحد ممثل خدمة العملاء بالرد عليك ويخبرك بالكارت الخاص بك.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ـ أصحاب الشلل الدماغي.

ـ أصحاب الإعاقات الجسدية.

ـ ذوي الإعاقة الذهنية المزمنة.

ـ متحدي الإعاقة البصرية والسمعية.

ـ المصابين بالشلل الرباعي أو النصفي.

ـ الذين يعانون من مرض ضمور العضلات.

ـ الأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة.

ـ الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القزامة.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حالات شلل الأطفال.

ـ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عدم السمع التام.

ـ المصابين بمتلازمة دوان أو الأمراض الشبيهة لها.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن 2025

ـ على المستحق زيارة الموقع الرسمي بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا.

ـ اختر قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

ـ الضغط على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ـ إدخال الرقم الرقمي الخاص بك.

ـ تظهر صفحة معلومات حول حالة الكارت، وموعد صدوره، وموعد ومكان الاستلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ـ 2 صورة شخصية مقاس 4×6 حديثة.

ـ على المتقدم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ـ أصل شهادة ميلاد الأطفال الذين تعولهم للاطلاع، مع إحضار صورة ضوئية منها.

ـ تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للموظف المُختص للاطلاع عليها.

ـ تقديم التقرير الطبي المميكن وأهم الأشعة والفحوصات الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمُتقدم.

ـ في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة التي أدت به إلى فقد الأهلية فيجب تقديم قرار الوصاية مع مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ـ في حال كان الكارت قد تم إصداره، سيتمكن المواطن من معرفة ما إذا كان الكارت جاهزًا للاستلام أو ما إذا كان هناك أي تحديثات أو إجراءات إضافية يجب إتمامها.

ـ في الأخير سيتم تحميل الصفحة لتظهر صفحة أخرى بها موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لشهر نوفمبر 2025

ـ التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ كارت الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــا.

ـ كتابة الاسم الرباعي داخل الخانة المُخصصة.

ـ إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقما في الخانة المخصصة.

ـ ستظهر أمامك مجموعة من القوائم، ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

ـ قم بالنقر على زر البحث أو استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وانتظر قليلًا.