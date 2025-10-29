بطريقة بسيطة وأنت في البيت.. أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يزداد بحث المواطنين من مالكي السيارات يوميا، عن وسيلة سريعة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، من أجل معرفة قيمة المخالفات الموقعة في حالة عدم الالتزام بقواعد المرور عند قيادة السيارة.

حيث وفرت الدولة أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب لإدارة المرور للاطلاع المخالفات، وهو ما يسهل على الأفراد معرفة المخالفات الموقعة على سيارتك.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يحتاج الأشخاص إلى معرفة أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة للاطلاع بشكل دوري، حيث وفرت الدولة العديد من الوسائل المتاحة لمعرفة المخالفات الموقعة في عدم الالتزام بقواعد المرور عليها وفقا للقانون، حيث يستطيع الفرد معرفة المخالفة في دقائق معدودة بعد تسجيل البيانات مثل رقم السيارة، عبر موقع النيابة العامة للمرور من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع النيابة العامة للمرور، والذي يستطيع من خلال الشخص التعرف على مخالفات المرور.

ـ الذهاب إلى الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة نيابات المرور الموجودة أسفل الشاشة.

ـ الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات لكتابة رقم الرخصة في الخانات الظاهرة أمامك.

ـ كتابة رقم الرخصة في الأماكن المخصصة بشكل صحيح، ثم قم بالضغط على إجمالي المخالفات.

ـ تظهر مخالفات المرور برقم السيارة أمامك على الشاشة.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

يوجد طريقة أخرى للاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، عبر بوابة منصة مصر الرقمية، والتي تعتمد على بعض الخطوات البسيطة التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وهو ما يسهل على الأفراد معرفة قيمة المخالفات على السيارة بكل سهولة ويسر، مجانًا من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية لمعرفة قيمة مخالفات رخصة المركبة.

ـ الضغط على أيقونة تصفح الخدمات الموجودة أعلى الشاشة.

ـ الضغط على أيقونة مركباتي، تظهر العديد من الأيقونات الخاصة بمخالفات المرور.

ـ النقر على أيقونة استعلام عن مخالفات المرور المركبة، قم بتسجيل الدخول بحسابك.

ـ تسجيل البيانات في الأماكن المخصصة، ثم اضغط على أيقونة المخالفات، لتظهر أمامك على الشاشة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

يستطيع الأفراد الدخول على رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة للمرور من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا، ليقوم بالخطوات المذكورة في الأعلى، لمعرفة قيمة المخالفات المرورية.

كما يمكن الدخول على بوابة مصر الرقمية لمعرفة قيمة المخالفات من خلال الضغط هنــــــــــــــــا، للقيام بأسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.