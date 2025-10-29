قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تحضيراته، استعدادا لمواجهة بتروجت مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على اعتلاء صدارة الدوري، في ظل المنافسة القوية من أندية سيراميكا والمصري والزمالك.

توروب يسعى لاحتلال قمة الدوري

يبحث ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الخطة المناسبة لمباراة بتروجت، لاسيما أن الفريق البترولي من الفرق المنظمة، والتي تجيد تحضير اللعب من الأسفل واختراق خطوط الخصم من الأطراف وتشكيل هجمات منظمة على المنافسين.

ويعمل المدرب الدنماركي، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال لقاء الغد، أملا في الحصول على نقاط المباراة الثلاث لإعتلاء قمة الدوري.

عودة الثلاثى زيزو وبن شرقى وتريزيجيه للتشكيل الأساسي

استقر الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة الثلاثى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمود حسن تريزيجيه لاعبى الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة بتروجت.

وجلس الثلاثى على دكة البدلاء فى مباراة إيجل نوار البوروندي بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بقرار من ييس توروب لإراحتهم من توالى المباريات، حيث يسعى المدرب الى الاستفادة من خدماتهم في مباراة اليوم.

وشارك تريزيجيه وبن شرقى فى الشوط الثانى من مباراة إيجل نوار البوروندي، فيما اكتفى زيزو بالجلوس على دكة البدلاء دون مشاركة.

الغيابات تضرب الفريق الأحمر 

يواجه توروب، غيابات عديدة فى مباراة بتروجت بدوري نايل، تتمثل فى غياب أحمد نبيل كوكا ومروان عطية لاعبي الفريق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما يستمر غياب حسين الشحات ومحمد شريف وإمام عاشور وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد رضا، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

موعد مباراة الأهلى أمام بتروجت والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلى وبتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، باستاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الاسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قنوات أون سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، فهى الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، طبقاً للعقد المبرم منذ بداية الموسم.

محمود بسيونى حكما لمباراة الأهلى وبتروجت

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمود بسيونى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر الدورى المصرى والمقرر لها مساء اليوم.

ويتكون طاقم التحكيم من الدولي محمود بسيوني للساحة، الدولي يوسف البساطي وخالد حسين مساعدين، جلال أحمد حكماً رابعاً، الدولي وائل فرحان ومحمد القاضي في غرفة الفيديو.

مشوار الأهلى فى دوري نايل

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط، ثم خسر من بيراميدز 2-0 .

وتعادل الأهلي مع انبى بهدف لكل فريق ثم فاز على سيراميكا 1-0، و فاز على حرس الحدود 3-2 ثم فاز على الزمالك 2-1، وبعدها فاز على كهرباء الاسماعيلية 4-2، ثم فاز على الاتحاد السكندرى 2-1.

عودة ثلاثي الأحمر مباراة الأهلي أمام بتروجت الدوري المصري اعتلاء صدارة الدوري النادي الأهلي

