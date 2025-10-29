بيشد نفسين أثناء القيادة.. سائق يحوّل سيارته إلى مقهى وشيشة في الإسكندرية | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور أحد سائقي الميكروباصات من محافظة الإسكندرية، يدخن الشيشة أثناء القيادة، بعد أن حول كابينة السيارة إلى مقهى متحرك "لزوم الكيف"، واضعًا أمامه "شيشة" وفحمًا ومعسل، وهو ما أثار الدهشة والغضب في آن واحد، حيث يتعامل السائق المتهور بتفاخر جراء تصرفه الغريب مُستهترًا بالقانون وحياة الآخرين.

الباشا السواق بيشد نفسين أثناء القيادة

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا غريبًا على الشارع المصري، يظهر خلاله سائق وهو "يشد نفسين" من الشيشة بكل هدوء وثقة وكأنه يجلس في مقهى شعبي، غير مُبالٍ بخطورة ما يفعل، أو بالأرواح التي يُعرضها للخطر في كل لحظة.

وانتشر الفيديو بسرعة مذهلة، لتلتقطة أجهزة الأمن، بعد ما أثار السائق حالة من الغضب بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة ضبطه ومحاسبته على فعلته التي وصفوها بـ"الجنونية"، نتيجة تعريض حياة المواطنين للخطر، سواء الركاب أو المارة في الشوارع، وحتى قائدي السيارات على الطريق.

تحرك سريع لـ «الداخلية»

ما أن التقطت أجهزة وزارة الداخلية الفيديو، حتى جاء التحرك السريع كعادتها، وتم تحديد مكان السائق وضبطه، حيث أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تابعت المقطع المتداول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع السيارة وضبط قائدها في وقت قياسي.

وبالفحص، تبين أن الميكروباص بدون تراخيص أو لوحات معدنية، وأن السائق بالفعل ارتكب الواقعة كما وردت في الفيديو، وبمواجهته، أقرّ بما فعله، مؤكدًا أنه كان يحاول "التهريج" فقط دون أن يدرك فداحة ما أقدم عليه.

كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية

هذه الواقعة الغريبة، التي تحولت إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، تعكس في الوقت نفسه ضرورة تعزيز الوعي بقواعد القيادة الآمنة، فالسائق لم يكتفِ بتعريض نفسه للخطر، بل كان على وشك أن يتسبب في كارثة حقيقية لركاب محتملين ومارة أبرياء.

وسلطت الواقعة الضوء على جهود وزارة الداخلية في سرعة التعامل مع أي تجاوزات تظهر على السوشيال ميديا، ضمن استراتيجيتها في الردع الفوري لأي سلوك يهدد السلامة العامة.

مزاح غير مسؤول

بدأت القصة بمزحة غير مسؤولة، انتهت بإحالة السائق إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، الذي يُعاقب كل من يقود مركبة على نحو يُعرّض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن سحب رخصة القيادة وإيقافها لمدة قد تمتد لعام كامل.

أما في حالة قيادة مركبة بدون تراخيص أو لوحات معدنية، فتُضاف عقوبة جديدة بالحبس والغرامة مع مصادرة المركبة.