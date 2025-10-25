للتخلص من السمنة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبتين يوميًا؟.. الفوائد والأضرار

بدأت دراسات عديدة في الظهور، تدعو الى تقليص الوجبات اليومية الى وجبتين فقط بدلا من الوجبات الثلاث، في ظل زيادة الطلب على أنماط الحياة سريعة الخطى، وزيادة أمراض السمنة بشكل كبير، ووجدت هذه الدراسات طريقها إلى الاهتمام العلمي الجاد، بعد أن بدأت عدة دراسات أخرى تربطها بتحسين الأداء الأيضي، وتسهيل التحكم في الوزن، وتقليل الجهد الذهني في التفكير المستمر في الطعام.

فوائد الاكتفاء بوجبتين فقط يوميا

بحسب تقرير نشره موقع Everyday Health، فإن تقليل عدد الوجبات اليومية إلى وجبتين فقط قد يمنح الجسم فترة راحة أطول من عملية الهضم، مما يعزز توازن الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالشبع والجوع.

وأشار التقرير أيضًا، إلى أن هذا النمط قد يقلل من الالتهابات الداخلية ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

السيطرة على الوزن دون المعاناة من الجوع

تشير النتائج الأولية لعدة دراسات، إلى أن تقليل عدد الوجبات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي دون الحاجة إلى حساب صارم للسعرات الحرارية.

وأكدت الدراسات أن المنطق بسيط، فكلما كانت فترات تناول الطعام أقصر، قلت فرص إدخال سعرات حرارية إضافية، ومن خلال اختيار توقيت ثابت لتناول الوجبتين، غالباً خلال النهار، يستطيع الجسم الاستفادة من معدل حرق طبيعي أعلى في الصباح وتقليل تراكم الدهون في المساء.

ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الطريقة لا تعمل مع جميع الأشخاص بنفس الطريقة، حيث تختلف احتياجات الجسم الغذائية حسب العمر ومستوى النشاط، ولذلك لا يجب اعتماده كنظام دائم إلا بعد استشارة أخصائي التغذية الذي يحدد مدى ملائمته لكل شخص.

الراحة النفسية وتنظيم الحياة اليومية

من الفوائد التي يلاحظها أكثر من يلتزم بهذا النمط، هي التحرر من التفكير المستمر في الطعام، فبدلاً من الانشغال بالتخطيط لثلاث وجبات رئيسية وعدة وجبات خفيفة، يقتصر الجدول الغذائي على وجبتين كاملتين يمكن تنظيمهما بسهولة.

ولا يؤدي هذا التبسيط إلى تقليل وقت الإعداد والنفقات فحسب، بل يخلق أيضًا إحساسًا بالانضباط الداخلي والتحكم في العادات اليومية، كما أن الالتزام بوجبتين محددتين قد يساعدك على اختيار طعام أفضل، لأن الشخص يميل إلى التركيز على الجودة وليس الكمية، مع التأكد من أن كل وجبة غنية بالعناصر المفيدة وليست مجرد مصدر للشبع.

مخاطر محتملة لا ينبغي تجاهلها

أكدت الدراسات، أنه على الرغم من الإثارة التي يولدها هذا الاتجاه، إلا أنه لا يخلو من التحديات، فتخطي وجبة الإفطار، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى نقص الطاقة أو انخفاض التركيز لدى البعض، أما من يعانون من أمراض مزمنة كالسكري أو انخفاض ضغط الدم فقد يتعرضون لمضاعفات عند تطبيقه دون متابعة طبية.

وتحذر جمعية القلب الأمريكية، من أن الامتناع عن ممارسة الجنس لفترة طويلة يمكن أن يرفع هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يمكن أن يسبب اضطرابات في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم إذا تم استخدام النظام بشكل عشوائي.

مكونات ضرورية يجب توافرها في الوجبتان

القيمة الحقيقية للنظام لا تكمن في عدد الوجبات، بل في نوعية الطعام الموجود فيها، ويوصي خبراء التغذية بأن تكون كل وجبة غنية بالعناصر الغذائية الكاملة:

ـ البروتينات الخالية من الدهون.

ـ الحبوب الكاملة.

ـ مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه.

ـ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة دون الإخلال بتوازن الفيتامينات والمعادن.

وتشمل الخيارات الموصى بها حمية البحر الأبيض المتوسط، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، أو حمية DASH، التي تركز على تقليل الصوديوم وتحسين صحة القلب.

الممنوعين من هذا النظام

ـ يجب عليك الامتناع عن تجربة هذا النظام الغذائي إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، أو إذا كنتِ تعانين من اضطرابات الشهية أو ضعف الوزن.

ـ لا ينصح به للأطفال والمراهقين الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو.

وفي مثل هذه الحالات يحتاج الجسم إلى وجبات متكررة لتوفير الطاقة والعناصر الحيوية اللازمة للنمو أو التعافي.