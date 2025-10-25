قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
للتخلص من السمنة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبتين يوميًا؟.. الفوائد والأضرار

خالد يوسف

بدأت دراسات عديدة في الظهور، تدعو الى تقليص الوجبات اليومية الى وجبتين فقط بدلا من الوجبات الثلاث، في ظل زيادة الطلب على أنماط الحياة سريعة الخطى، وزيادة أمراض السمنة بشكل كبير، ووجدت هذه الدراسات طريقها إلى الاهتمام العلمي الجاد، بعد أن بدأت عدة دراسات أخرى تربطها بتحسين الأداء الأيضي، وتسهيل التحكم في الوزن، وتقليل الجهد الذهني في التفكير المستمر في الطعام.

فوائد الاكتفاء بوجبتين فقط يوميا

بحسب تقرير نشره موقع  Everyday Health، فإن تقليل عدد الوجبات اليومية إلى وجبتين فقط قد يمنح الجسم فترة راحة أطول من عملية الهضم، مما يعزز توازن الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالشبع والجوع. 

وأشار التقرير أيضًا، إلى أن هذا النمط قد يقلل من الالتهابات الداخلية ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

السيطرة على الوزن دون المعاناة من الجوع

تشير النتائج الأولية لعدة دراسات، إلى أن تقليل عدد الوجبات يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي دون الحاجة إلى حساب صارم للسعرات الحرارية.

وأكدت الدراسات أن المنطق بسيط، فكلما كانت فترات تناول الطعام أقصر، قلت فرص إدخال سعرات حرارية إضافية، ومن خلال اختيار توقيت ثابت لتناول الوجبتين، غالباً خلال النهار، يستطيع الجسم الاستفادة من معدل حرق طبيعي أعلى في الصباح وتقليل تراكم الدهون في المساء.

ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الطريقة لا تعمل مع جميع الأشخاص بنفس الطريقة، حيث تختلف احتياجات الجسم الغذائية حسب العمر ومستوى النشاط، ولذلك لا يجب اعتماده كنظام دائم إلا بعد استشارة أخصائي التغذية الذي يحدد مدى ملائمته لكل شخص.

الراحة النفسية وتنظيم الحياة اليومية

من الفوائد التي يلاحظها أكثر من يلتزم بهذا النمط، هي التحرر من التفكير المستمر في الطعام، فبدلاً من الانشغال بالتخطيط لثلاث وجبات رئيسية وعدة وجبات خفيفة، يقتصر الجدول الغذائي على وجبتين كاملتين يمكن تنظيمهما بسهولة.

ولا يؤدي هذا التبسيط إلى تقليل وقت الإعداد والنفقات فحسب، بل يخلق أيضًا إحساسًا بالانضباط الداخلي والتحكم في العادات اليومية، كما أن الالتزام بوجبتين محددتين قد يساعدك على اختيار طعام أفضل، لأن الشخص يميل إلى التركيز على الجودة وليس الكمية، مع التأكد من أن كل وجبة غنية بالعناصر المفيدة وليست مجرد مصدر للشبع.

مخاطر محتملة لا ينبغي تجاهلها

أكدت الدراسات، أنه على الرغم من الإثارة التي يولدها هذا الاتجاه، إلا أنه لا يخلو من التحديات، فتخطي وجبة الإفطار، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى نقص الطاقة أو انخفاض التركيز لدى البعض، أما من يعانون من أمراض مزمنة كالسكري أو انخفاض ضغط الدم فقد يتعرضون لمضاعفات عند تطبيقه دون متابعة طبية.

وتحذر جمعية القلب الأمريكية، من أن الامتناع عن ممارسة الجنس لفترة طويلة يمكن أن يرفع هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يمكن أن يسبب اضطرابات في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم إذا تم استخدام النظام بشكل عشوائي.

مكونات ضرورية يجب توافرها في الوجبتان

القيمة الحقيقية للنظام لا تكمن في عدد الوجبات، بل في نوعية الطعام الموجود فيها، ويوصي خبراء التغذية بأن تكون كل وجبة غنية بالعناصر الغذائية الكاملة: 

ـ البروتينات الخالية من الدهون.

ـ الحبوب الكاملة.

ـ مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه.

ـ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة دون الإخلال بتوازن الفيتامينات والمعادن.

وتشمل الخيارات الموصى بها حمية البحر الأبيض المتوسط، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، أو حمية  DASH، التي تركز على تقليل الصوديوم وتحسين صحة القلب.

الممنوعين من هذا النظام

ـ يجب عليك الامتناع عن تجربة هذا النظام الغذائي إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، أو إذا كنتِ تعانين من اضطرابات الشهية أو ضعف الوزن.

ـ لا ينصح به للأطفال والمراهقين الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو.

وفي مثل هذه الحالات يحتاج الجسم إلى وجبات متكررة لتوفير الطاقة والعناصر الحيوية اللازمة للنمو أو التعافي.

التخلص من السمنة تناول وجبتان يوميًا زيادة أمراض السمنة التحكم في الوزن تقليل الجهد الذهني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد