هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

خالد يوسف

من المنتظر أن يكون اجتماع نوفمبر المقبل، لحظة فاصلة لتحديد مستقبل الشهادات الادخارية في مصر، فاستمرار العائد الحالي يعني الحفاظ على ثقة العملاء واستقرار السوق، أما في حال اتخاذ قرار برفع أو خفض الفائدة، فسيترتب عليه إعادة تسعير واسعة في القطاع المصرفي، حيث يرى مراقبون أن البنك الأهلي المصري سيحافظ على مكانته كوجهة مفضلة للمودعين بفضل تنوع منتجاته واستقراره المالي الكبير.

شهادات تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية

تشهد شهادات البنك الأهلي المصري حالة من الترقب في السوق المصرفي مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. 

ويأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات متفاوتة بين التثبيت والرفع، مما يثير تساؤلات حول استمرار طرح الشهادات البلاتينية بعائدها الثابت البالغ 17% لمدة 3 سنوات، وما إن كان سيتم تغيير سعر العائد على الشهادات أما لا، حسب قرارات المركزي.

ما مصير شهادات البنك الأهلى؟

أكد محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن الشهادات ثابتة العائد 17% لمدة 3 سنوات هى الأعلى فى نسبة الفائدة فى البنك الأهلى المصرى، مستمرة فى طرحها حتى الآن.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، في تصريحات صحفية ، أن البنك مستمر في إصدار هذه الشهادات بنفس الشروط الحالية، وأن أي تغيير في سعر العائد سيكون مرتبطًا بقرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة بالبنك المركزي.

تفاصيل الشهادة البلاتينية وأرباحها

تُصدر الشهادة البلاتينية ذات عائد 17% بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتمنح عائدًا شهريًا ثابتًا طوال فترة الثلاث سنوات، حيث يتيح البنك الأهلي المصري للعميل إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لشروط محددة.

وفي حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بحوالي 1416 جنيهًا، أي ما يعادل أكثر من 50 ألف جنيه خلال فترة الثلاث سنوات.

اجتماع البنك المركزي المرتقب

تُعقد جلسة لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر 2025 وسط ترقب واسع من البنوك والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن الاتجاه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة في ظل استقرار معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، بينما يرى آخرون أن احتمال الرفع قائم إذا شهدت الأسواق ضغوطًا تضخمية جديدة.

ويترتب على قرارات البنك المركزي تأثير مباشر على الفائدة الممنوحة على الودائع والشهادات الادخارية، مما يجعل مصير شهادات البنك الأهلي المصري مرهونًا بنتائج هذا الاجتماع الحاسم.

دور البنك الأهلي في دعم السوق

يلعب البنك الأهلي المصري، دورًا رئيسيًا في تحقيق التوازن داخل السوق المصرفي من خلال طرح منتجات ادخارية بأسعار فائدة منافسة، وتُعد الشهادات البلاتينية ذات العائد 17% إحدى أدوات البنك في جذب السيولة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل.

كما ساهمت هذه الشهادات في الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة خلال فترات التغير في أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة عالميًا.

