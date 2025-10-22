بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية من 2025 رسميًا

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وكذلك المعاشات، كما يتساءل الكثير عن جدول صرف مرتبات الأشهر المتبقية في عام 2025، وهي شهرا نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة، وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية.

المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 اعتبارًا من غد، الخميس 23 أكتوبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها الرسمي، تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر، ابتداءً من 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، تصرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

فيما تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025 اعتبارًا من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف رواتب العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، في إطار المنظومة المالية الإلكترونية التي تضمن الدقة والانضباط في عملية الصرف.

ويمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل فور بدء الموعد الرسمي للصرف، الذي حددته الوزارة من خلال الأماكن الآتية:

ـ تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 من خلال فروع البنوك.

ـ يمكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ـ عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية.

زيادة المرتبات

تم تطبيق زيادة أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية، موضحًا أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي

تتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه، وتتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر، اعتبارًا من أول الشهر، وذلك من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، لا سيما فى ظل تطبيق الزيادة السنوية التى أقرتها الحكومة من شهر يوليو، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وعلى رأسهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويستفيد من الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ إدخال الرقم القومى فى خانة الاستعلام.

ـ عرض تفاصيل المعاش.