قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية من 2025 رسميًا

مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية
مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية
خالد يوسف

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، وكذلك المعاشات، كما يتساءل الكثير عن جدول صرف مرتبات الأشهر المتبقية في عام 2025، وهي شهرا نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة، وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية.

المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 اعتبارًا من غد، الخميس 23 أكتوبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها الرسمي، تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025

من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر، ابتداءً من 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025

اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، تصرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

فيما تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025 اعتبارًا من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن صرف رواتب العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، في إطار المنظومة المالية الإلكترونية التي تضمن الدقة والانضباط في عملية الصرف.

ويمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل فور بدء الموعد الرسمي للصرف، الذي حددته الوزارة من خلال الأماكن الآتية:

ـ تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 من خلال فروع البنوك.

ـ يمكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ـ عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية.

زيادة المرتبات

تم تطبيق زيادة أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية، موضحًا أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي

تتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه، وتتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر، اعتبارًا من أول الشهر، وذلك من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، لا سيما فى ظل تطبيق الزيادة السنوية التى أقرتها الحكومة من شهر يوليو، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وعلى رأسهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويستفيد من الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ إدخال الرقم القومى فى خانة الاستعلام.

ـ عرض تفاصيل المعاش.

بيان المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات الأشهر المتبقية في عام 2025 وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد