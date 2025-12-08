قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
محافظات

محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد  الدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، انه تم اتخاذ خطوة جديدة للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة، بعدما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 2.28 فدان شرق طريق الأوتوستراد في نطاق حي التبين .

وتخصص الأرض لصالح مديرية الطب البيطري، لإنشاء منشأة حديثة لإيواء واستيعاب الكلاب الضالة، بحيث تقدم خدماتها لمنطقتي التبين ومدينة 15 مايو .


محافظة القاهرة 

كان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قام بتكريم عدد من القيادات والعاملين بمحافظة القاهرة تقديرًا لاسهامهم فى حصول محافظ القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربى كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي.

 كما تقدم محافظ القاهرة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل ومتابعته الدقيقة لسير العمل في مشروعات العاصمة التنموية التي كان لها عظيم الأثر في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة .

وتوجه محافظ القاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين علي جائزة التميز الحكومي العربي خاصة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ، وجامعة الدول العربيه  ، وإلى القائمين على المنظمة العربية للتنمية الادارية لحرصهم الدائم والدؤوب علي الاهتمام بعملية الدمج بين المدن العربية بعضها البعض ونقل وتبادل الخبرات فيما بينهم ، وإطلاق هذه الجوائز التى تشجع على المنافسة والتميز.

وأكد محافظ القاهرة أن فوز مشروع الأسمرات  بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي هو إشادة إقليمية بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مبدأ بناء انسان متحضر في بيئة حضرية متطورة ، كما يمثل رؤية القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأهالينا من قاطني المناطق الغير مخططة والتي كانت تشكل خطورة داهمة علي حياة ومستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة.

وأكد محافظ القاهرة استمراره في العمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وبذل كل ما يلزم لاستكمال جهود التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مكانة القاهرة، وهويتها، ودورها الريادي، تحقيقًا لتطلعات المواطن نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مسيرة الوطن بالجمهورية الجديدة.

