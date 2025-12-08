المفترس.. شركة إسرائيلية تخترق هواتف الملايين حول العالم | تفاصيل

كشف أحمد والي خبير تكنولوجيا الاتصالات، تفاصيل تحذير عالمي لجميع مستخدم الهواتف المحمولة من هجوم إسرائيلي .



قال أحمد والي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قانة "المحور "، :" شركة إسرائيلية متخصصة في الاختراقات الأمنية لديها برنامج تجسس يدعى " المفترس ".

وتابع احمد والي :" هذا البرنامج يعتمد على ثغرات داخل الهواتف المحمولة لاختراقها ".

وأكمل احمد والي :" طرق الاختراق قائمة على إرسال روابط او ملفات للمستخدمين للضغط عليها لبدء اختراق الهواتف والبيانات ".

ولفت احمد والي :" أبل وجوجل اكتشفوا ان هذه الشركة الإسرائيلية تحاول اختراق بعض الهواتف الخاصة بالمستخدمين وحذرت من أي اختراقات للمستخدمين ".