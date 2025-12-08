الإنترنت المظلم.. استشاري صحية تنفسية تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية على المراهقين

كشفت ريهام حسن استشاري الصحة النفسية، مخاطر الإنترنت المظلم "الدارك ويب" على المستخدمين خاصة الأطفال والمراهقين.



وقالت ريهام حسن في حوارها على قناة " المحور"، :" الأطفال والمراهقين يكون لديهم فضول مرتفع ورغبة في الهروب من الواقع ويبحثون عن الإنترنت المظلم ".

وتابعت ريهام حسن :" أسهل طريقة للاطفال والمراهقين للهروب من الواقع هو فتح الإنترنت ثم الوصول إلى الإنترنت المظلم ثم الديب ويب ".



واكملت ريهام حسن :" الإندفاعية ورغبات المراهقين تحركهم للوصول على الإنترنت المظلم ".

ولفتت ريهام حسن :" هناك ألعاب إلكترونية خطيرة على أولادنا المراهقين وأسهل دخول لعقول الأطفال هو الألعاب الإلكتورنية الخطيرة ".

