كارثي ويضم ممارسات مشبوهة.. خبير أمن معلومات يحذر من الدارك ويب |تفاصيل

كشف عمرو صبحي خبير امن وتكنولوجيا المعلومات، مخاطر الإنترنت المظلم "الدارك ويب" على المستخدمين .



وقال عمرو صبحي في حواره على قناة " المحور"، :" الإنترنت المعلوم بالنسبة للمستخدمين الطبيعيين يشكل من 10 لـ 15 % ويتمثل في جوجل والفيسبوك ".



وتابع عمرو صبحي :" الإنترنت المظلم كارثي ويتم إدارة كل ما هو مشبوه من خلاله ولدينا إنترنت عميق " الديب ويب "، مضيفا:" الإنترنت المظلم يتسبب في كوارث وحوادث كثيرة ".



وأكمل عمرو صبحي :" بعض المستخدمين يستطيعون الوصول إلى الإنترنت المظلم "، مضيفا:" الإنترنت المظلم ظهر في الأساس بالدول التي بها قمع وتقييد على الحريات وبالتالي ظهر الدارك ويب والديب ويب ".

ولفت عمرو صبحي :" البيتكوين يستخدم في معاملات غير شرعية مثل المخدرات وتجارة الأعضاء وبالتالي هي عملات غير قانونية في مصر ".

