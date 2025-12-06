إيلون ماسك يكشف ورقة SpaceX: تلميح ضخم لمستقبل الإنترنت الفضائي

تترك شركة SpaceX انطباعًا واضحًا بأنها تستعد لقفزة كبيرة في عالم الاتصالات اللاسلكية، بعد ظهور مستند رسمي يكشف عن تحرك جديد يحمل اسمًا تجاريًا لافتًا: Starlink Mobile.

تفتح هذه الخطوة الباب أمام احتمال دخول الشركة، بقيادة إيلون ماسك، إلى سوق شركات الاتصالات المتنقلة كمنافس مباشر للعمالقة التقليديين، معتمدة على مزيج من الشبكات الأرضية والأقمار الصناعية.​

علامة تجارية جديدة: Starlink Mobile

أظهر ملف لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO أن SpaceX تقدمت في 16 أكتوبر 2025 بطلب لحماية الاسم التجاري "Starlink Mobile".

يتضمن الوصف أن الاسم سيُستخدم في خدمات الاتصالات وتقديم الفيديو والبيانات إلى الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى، ما يعني أن الشركة لا تفكر فقط في الإنترنت المنزلي عبر الأقمار الصناعية، بل في خدمات موجهة مباشرة للموبايل.​

مشغل عالمي دون رسوم تجوال تقليدية

يتحدث التقرير عن نقطة قوة تسويقية محتملة لـ Starlink Mobile: تقديم نفسها كمشغل واحد يكفيك أينما سافرت. بدل أن يدفع المستخدم رسوم تجوال مرتفعة عند السفر إلى دول مثل المملكة المتحدة أو الهند، يمكنه الاعتماد على باقة واحدة مدعومة بالأقمار الصناعية تغطيه عبر الحدود.​

شبكة هجينة: أقمار صناعية + أبراج أرضية

لا يقتصر طموح SpaceX على خدمة الأقمار الصناعية فقط، إذ أن الشركة أنفقت مليارات الدولارات لشراء ترددات مخصصة للاستخدام الأرضي من EchoStar، بما في ذلك طيف AWS-3 المخصص لتقديم خدمات لاسلكية تقليدية. هذا الاستثمار يلمّح إلى أن Starlink قد تقدم مزيجًا من الخدمة عبر محطات أرضية وأقمار صناعية، ما يجعلها أقرب إلى نموذج شركة اتصالات كاملة وليست مجرد مزوّد إنترنت فضائي.​

توسّع شراكات “Powered by Starlink”

إلى جانب Starlink Mobile، شمل طلب العلامة التجارية أيضًا عبارة "Powered by Starlink" التي ستستخدم لوصف خدمات اتصالات تُدار أو تُدعم بتقنية Starlink لصالح أطراف أخرى.

تعني هذه الصيغة أن SpaceX مستعدة للعب دور “المحرك الخلفي” لشركات اتصالات أو مزودي خدمات يستخدمون بنيتها التحتية الفضائية لتغطية المناطق المقطوعة أو تعزيز تغطية الشبكات.​

من شريك لـ T-Mobile إلى منافس محتمل

حالياً، تستفيد T-Mobile وشركات أخرى من Starlink لتقديم خدمة اتصال عبر الأقمار الصناعية في المناطق المعزولة عبر ميزات مثل T-Satellite. لكن توسع Starlink إلى علامة تجارية مستقلة للهواتف المحمولة قد يحوّل SpaceX من مجرد شريك تقني إلى منافس مباشر في سوق الاتصالات اللاسلكية، خاصة إذا قررت تقديم باقات كاملة للمستخدمين النهائيين.​

خطوة محسوبة نحو سوق الاتصالات

يشير التقرير إلى أن إنفاق SpaceX مليارات الدولارات على الطيف، مع تحركات العلامات التجارية الجديدة، يعكس رهانًا واضحًا على أن سوق الاتصالات اللاسلكية يمكن أن يصبح مصدرًا ضخمًا للإيرادات.

ومع خبرة الشركة في إطلاق مئات الصواريخ وتشغيل كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية، تبدو SpaceX في موقع يسمح لها بإعادة رسم خريطة الاتصالات العالمية إذا تحولت هذه التلميحات إلى خدمة تجارية فعلية تحت اسم Starlink Mobile.