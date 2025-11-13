الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

شهدت شركة تسلا الأميركية موجة استقالات جديدة طالت اثنين من أبرز قياداتها في إدارة البرامج، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا متزايدة بسبب تراجع المبيعات وكثرة الاستدعاءات الفنية لسياراتها.

وأعلن سيدهانت أواستي، مدير برنامج سايبرترك والمسؤول أيضا عن مشروع موديل Y، مغادرته الشركة في منشور عبر "لينكد إن"، قال فيه: "اتخذت مؤخرا أحد أصعب قرارات حياتي"، دون توضيح أسباب الاستقالة، مكتفيا بالإشادة بزملائه وتجربته المهنية التي وصفها بأنها حققت له أهم إنجازاته قبل سن الثلاثين.

ويذكر أن أواستي التحق بتسلا قبل نحو 8 سنوات، بعد مشاركته في مشروع جامعي يرتبط بمفهوم "هايبرلوب" الذي طرحه إيلون ماسك عام 2017، حين كان لا يزال طالبا في جامعة سينسيناتي.

وبعد ساعات فقط، أعلن إيمانويل لاماتشيا، مدير برنامج موديل Y، استقالته أيضا في منشور مقتضب، قال فيه: "يا له من مشوار استثنائي كان علينا أن نخوضه"، دون أن يحدد الأسباب أو مستقبله المهني.

وبحسب "رويترز"، تأتي هذه الاستقالات ضمن سلسلة مغادرات لمديرين بارزين في تسلا، شملت سابقا ديفيد تشانج، الذي كان يقود برامجي موديل S وموديل X، مما يسلط الضوء على اضطرابات داخلية قد تؤثر على استقرار الشركة في الفترة المقبلة.