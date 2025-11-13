نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

شهدت السجادة الحمراء هذه الليلة العديد من إطلالات النجمات خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث تألقت النجمات بفساتين مميزة كعادتهن.

وتألقت بعض النجمات باللون الازرق و كان على رأسهن الفنانة نجلاء بدر و الفنانة هبة مجدى والفنانة صبا مبارك.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور الافتتاح: ليلى علوي، يسرا ، درة، ميريهان حسين، أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلى عز العرب ، وهاجر الشرنوبي.



ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.