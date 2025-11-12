قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجارات عنيفة بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوب لبنان
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ديني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
أحمد سعيد

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قوله تعالى: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} يحمل معنى عميقًا يدعو الإنسان إلى التوازن وعدم ترك قيمة واحدة تطغى على باقي القيم، لأن اختلال الميزان القيمي يفقد الإنسان صفاء نوره الداخلي ويمنعه من رؤية الحقيقة كاملة.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المبالغة في الرحمة مثلًا حتى تضيع معها العدالة ليست رحمة حقيقية، لأن الرحمة لا بد أن تنضبط بباقي القيم، مؤكداً أن من يضيع العدل باسم الرحمة لا يتبع القيم وإنما يتبع هواه.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أن الأخلاق في الإسلام تقوم على التكامل لا على الانحياز لقيمة واحدة، فالمتدين الحق هو من يوازن بين الرحمة والعدل، وبين الجمال والحق، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ علّم أصحابه هذا التوازن حين واجه المواقف بالحكمة والجمال دون إفراط أو تفريط.

وأكد الدكتور عمرو الورداني أن تكامل القيم هو الذي يحرر الإنسان من التيه، ويجعله يعرف نفسه ويعيش بالإيمان الحقيقي، لأن الإيمان لا يقوم على خلقٍ واحد بل على منظومة كاملة من القيم التي تحفظ الإنسان مستقيماً ومتزناً في حياته.

