عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قوله تعالى: {أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} يحمل معنى عميقًا يدعو الإنسان إلى التوازن وعدم ترك قيمة واحدة تطغى على باقي القيم، لأن اختلال الميزان القيمي يفقد الإنسان صفاء نوره الداخلي ويمنعه من رؤية الحقيقة كاملة.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المبالغة في الرحمة مثلًا حتى تضيع معها العدالة ليست رحمة حقيقية، لأن الرحمة لا بد أن تنضبط بباقي القيم، مؤكداً أن من يضيع العدل باسم الرحمة لا يتبع القيم وإنما يتبع هواه.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أن الأخلاق في الإسلام تقوم على التكامل لا على الانحياز لقيمة واحدة، فالمتدين الحق هو من يوازن بين الرحمة والعدل، وبين الجمال والحق، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ علّم أصحابه هذا التوازن حين واجه المواقف بالحكمة والجمال دون إفراط أو تفريط.

وأكد الدكتور عمرو الورداني أن تكامل القيم هو الذي يحرر الإنسان من التيه، ويجعله يعرف نفسه ويعيش بالإيمان الحقيقي، لأن الإيمان لا يقوم على خلقٍ واحد بل على منظومة كاملة من القيم التي تحفظ الإنسان مستقيماً ومتزناً في حياته.