وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
وزير الخارجية: زيارتي للسودان بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي لتأكيد تضامننا مع الأشقاء
إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح
وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

هدية ذهبية
هدية ذهبية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أخذ وبيع هدية ذهبية أُهديت لطفل صغير دون علمه، قائلاً إن الهدايا المقدمة للأطفال في مثل هذه الحالات عادةً ما يُقصد بها ولي الأمر، سواء كانت الأم أو الأب، وليس الطفل نفسه، وبالتالي البيع أو التصرف فيها من قبل الأم أو الأب جائز ولا حرج فيه.

حكم أخذ وبيع هدية ذهبية أُهديت لطفل صغير دون علمه

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن جرت الأعراف على أن مثل هذه الهدايا تُقدّم للطفل بصورة تمثل الأم أو الأب، فالمقصود بالهبة هو ولي الأمر، وليس الطفل نفسه. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الغالب في مثل هذه المواقف أن بيع الهدايا يكون عند الحاجة، أما إذا لم توجد حاجة فيُفضل الاحتفاظ بها أو استبدالها بهدايا أعلى قيمة لاحقًا، لتُوظف في صالح الأطفال في التعليم أو الزواج أو ما ينفعهم مستقبلًا. 

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشرع الشريف أباح هذه التصرفات للأم إذا كانت الهدية وصلت إليها، وللأب إذا كانت وصلت إليه، مشددًا على أن الأصل في هذه الأمور "الغنم بالغرم"، أي من يغنم يتحمل ومن يغرم يغنم، للحفاظ على التوازن بين المكسب والمسؤولية في التعامل مع الهدايا العائلية.

ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: حثَّ الشرع الشريف على التهادي؛ لأنَّه من بواعث المحبة وزيادتها، وإثبات المودة والوئام بين الناس، وإذهاب الضغائن، وتأليف القلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضُّ على التهادي ويقبل الهدايا.

رَوى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

والذي عليه جمهور العلماء أنَّ قبول الهَدِيّة أمرٌ مستحبٌ؛ يقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/ 134-135، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أو يندب؟ على ثلاثة مذاهب: والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه يستحب] اهـ.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رد الهدية إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك؛ فرَوى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ».

ورَوى الإمام أحمد في "المسند" عن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ».

قال الإمام ابن حبان في "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" (ص: 242، ط. دار الكتب العلمية): [زجر النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلَّم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين؛ فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها، وإنَّي لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة، وتذهب الضغينة] اهـ. 

وبينت بناء على ذلك؛ ان قبول الهدية أمرٌ مستحبٌ، ويكره ردُّها إلا إذا وُجد مانع شرعي من قبولها، ويستحب لمَن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يُبَيِّن عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم أخذ وبيع هدية ذهبية أُهديت لطفل صغير دون علمه

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتسأل عن علاقتهم
المزيد

