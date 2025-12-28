قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

دقدق
دقدق
حياة عبد العزيز

رحل اليوم مطرب المهرجانات دقدق، بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث عاني من أزمة صحية شديدة منذ فترة، حيث يُعد سرطان المخ من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، نظرًا لحساسية العضو المصاب وتأثيره المباشر على وظائف الجسم الحيوية، مثل الحركة، والذاكرة، والكلام، والرؤية.

 وعلى الرغم من أن أورام المخ ليست من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، فإنها تظل من أكثرها تعقيدًا في التشخيص والعلاج وفقا لwebmd.

ما هو سرطان المخ؟

سرطان المخ هو نمو غير طبيعي وخارج عن السيطرة لخلايا داخل أنسجة المخ وقد تكون هذه الأورام أولية تنشأ داخل المخ نفسه، أو ثانوية تنتقل إليه من أعضاء أخرى في الجسم مثل الرئة أو الثدي، وتتنوع أورام المخ من حيث الشدة، فبعضها حميد ينمو ببطء، وبعضها خبيث وسريع الانتشار.

أسباب وعوامل الخطر

لا يزال السبب الدقيق لسرطان المخ غير معروف، إلا أن الأطباء يشيرون إلى مجموعة من عوامل الخطر، من بينها:

1. التعرض للإشعاع، خاصة في مرحلة الطفولة

2. الاستعداد الوراثي وبعض المتلازمات الجينية

3.التقدم في العمر

4. وجود تاريخ مرضي سابق بأورام سرطانية أخرى

أعراض سرطان المخ

تختلف الأعراض باختلاف موقع الورم وحجمه وسرعة نموه، ومن أبرز العلامات التحذيرية:

 صداع مستمر يزداد سوءًا مع الوقت

 نوبات تشنج أو صرع دون سبب واضح

 اضطرابات في الرؤية أو السمع

ضعف أو تنميل في الأطراف

صعوبة في الكلام أو التركيز

تغيّرات في السلوك أو الشخصية

الغثيان والقيء، خاصة في الصباح

دقدق سرطان المخ اعراض سرطان المخ وفاة دقدق سرطان المخ وعلاجه

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

تسبحة كيهك

كاتدرائية مار جرجس تحتضن تسبحة كيهك لأطفال المرحلة الابتدائية | صور

وزير التعليم العالي

إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة.. حصاد أداء الجامعات التكنولوجية خلال عام 2025

رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يؤكد الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الامتحانية

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

