بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

رحل اليوم مطرب المهرجانات دقدق، بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث عاني من أزمة صحية شديدة منذ فترة، حيث يُعد سرطان المخ من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، نظرًا لحساسية العضو المصاب وتأثيره المباشر على وظائف الجسم الحيوية، مثل الحركة، والذاكرة، والكلام، والرؤية.

وعلى الرغم من أن أورام المخ ليست من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، فإنها تظل من أكثرها تعقيدًا في التشخيص والعلاج وفقا لwebmd.

ما هو سرطان المخ؟

سرطان المخ هو نمو غير طبيعي وخارج عن السيطرة لخلايا داخل أنسجة المخ وقد تكون هذه الأورام أولية تنشأ داخل المخ نفسه، أو ثانوية تنتقل إليه من أعضاء أخرى في الجسم مثل الرئة أو الثدي، وتتنوع أورام المخ من حيث الشدة، فبعضها حميد ينمو ببطء، وبعضها خبيث وسريع الانتشار.

أسباب وعوامل الخطر

لا يزال السبب الدقيق لسرطان المخ غير معروف، إلا أن الأطباء يشيرون إلى مجموعة من عوامل الخطر، من بينها:

1. التعرض للإشعاع، خاصة في مرحلة الطفولة

2. الاستعداد الوراثي وبعض المتلازمات الجينية

3.التقدم في العمر

4. وجود تاريخ مرضي سابق بأورام سرطانية أخرى

أعراض سرطان المخ

تختلف الأعراض باختلاف موقع الورم وحجمه وسرعة نموه، ومن أبرز العلامات التحذيرية:

صداع مستمر يزداد سوءًا مع الوقت

نوبات تشنج أو صرع دون سبب واضح

اضطرابات في الرؤية أو السمع

ضعف أو تنميل في الأطراف

صعوبة في الكلام أو التركيز

تغيّرات في السلوك أو الشخصية

الغثيان والقيء، خاصة في الصباح