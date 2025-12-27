قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

فوائد الشاي الأخضر .. يحمى من أمراض كثيرة أبرزها القلب والسرطان

اسماء محمد

يعد الشاي الأخضر من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض بل والوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس نكشف لكم أهم فوائد شرب الشاي الأخضر .

غني بمضادات الأكسدة


تقول أخصائية التغذية السريرية شبانة بارفين إن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينول مثل الكاتيكين، التي تحارب تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة وهذا يساعد في الحفاظ على الصحة العامة.

 تحسين وظائف الدماغ


يُمكن للكافيين وحمض الثيانين الأميني الموجودين في الشاي الأخضر أن يُحسّنا وظائف الدماغ، مما يُحسّن المزاج واليقظة وسرعة رد الفعل والذاكرة كما قد يُقلّل الشاي الأخضر من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وفقًا لدراسة نُشرت عام 2019 في مجلة "Nutrients" .

 إنقاص الوزن

الشاي الأخضر خالٍ من الكربوهيدرات والسكريات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بل على العكس، قد يعزز عملية الأيض ويساعد على حرق الدهون، مما يجعله خياراً ممتازاً للتحكم بالوزن، بحسب الخبير.

صحة القلب


 يساهم تناول الشاي الأخضر بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد وجدت دراسة نُشرت عام 2008 في مجلة "الكيمياء الطبية الحالية" أن الكاتيكينات قد تكون المكونات الموجودة في الشاي الأخضر التي لها تأثيرات وقائية على صحة القلب والأوعية الدموية.

 انخفاض خطر الإصابة بالسكري 


يُساعد هذا النوع من الشاي على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، مما يُساهم في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما تقول بارفين.

 صحة الفم


تساعد الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر على تثبيط نمو البكتيريا، التي قد تكون مسؤولة عن مشاكل الأسنان المختلفة مثل تسوس الأسنان وتناول الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويحسن صحة الأسنان.

الوقاية من السرطان


أشارت دراسة نُشرت عام 2006 في مجلة "التسرطن" إلى وجود ارتباط بين استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وتوفر مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر حماية ضد أنواع مختلفة من السرطان عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية والحد من انتشار الأورام.


صحة الجلد


تساعد مضادات الأكسدة وخصائص الشاي الأخضر المضادة للالتهابات في
تعزيز صحة البشرة ويقول الخبير إنها قد تمنع شيخوخة الجلد وحب الشباب والالتهابات.

 صحة الجهاز الهضمي


قد تساعد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك وأمراض الأمعاء الالتهابية، فتناول الشاي الأخضر.

تخفيف التوتر


قد يكون لمزيج الثيانين والكافيين تأثير مهدئ ويقول الخبير إنه قد يساعد في تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، لذا، تناوله عندما تشتد عليك ضغوط الحياة.

